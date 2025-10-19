Legitimerad lärare till arbetslag F-6, 80 %
Montemini Hbg's Montessoriskola AB / Grundskollärarjobb / Helsingborg Visa alla grundskollärarjobb i Helsingborg
2025-10-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montemini Hbg's Montessoriskola AB i Helsingborg
Brinner du för lärande och utveckling i skolan?
Montemini Helsingborgs Montessoriskola F-åk 6 (Maria Park) växer och nu söker vi en grundskollärare med behörighet F-åk 6 inriktning SV/SO, behörighet SvA är meriterande. Undervisningen på skolan sker i mindre grupper utifrån elevernas förutsättningar och kunskapsnivå. Större delen av tjänsten det här läsåret är i åk 4-6 som man delar med lärarkollega behörig bl.a. MA/NO. Mentorskap ingår i tjänsten.
Montemini Helsingborgs Montesoriskola tillhör koncernen Montessori Sverige med 14 skolor och 14 förskolor i södra Sverige.Koncernen har ca 550 anställda och ca 2000 barn och elever, https://www.montessorisverige.se/
,
Med montessoripedagogikens fredstanke, att allt börjar med barnen, arbetar vi för att ge barnen den allra bästa undervisningen med mycket kunskap, glädje och kreativitet. Vår uppgift på skolan är att locka alla barn och elever till en lust att lära för livet. Vi gör detta med Maria Montessoris tanke "Hjälp mig hjälpa mig själv". För oss är det relationella arbetssättet en självklarhet.
Det är viktigt för oss att vår undervisning vilar på de nationella styrdokumenten och en vetenskaplig grund, varför fortbildning och vidareutbildning av skolans pedagoger är en viktig hörnpelare i vår skolas grundplattform.
Tjänsten är 80 % tillsvidare, med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
via mail
E-post: rektor@montemini.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montemini F-åk 6 SV/SO". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Montemini Hbg's Montessoriskola AB
(org.nr 556550-2415)
Östra Allén 15 (visa karta
)
254 51 HELSINGBORG Kontakt
Rektor
Vera Wadströmer rektor@montemini.se 0730 -82 40 26 Jobbnummer
9563625