Legitimerad lärare matematik kvällstid
2025-09-22
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.
Om oss
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Vi söker nu en legitimerad lärare i matematik till komvuxkurser på kvällstid. Vi söker dig som arbeta på timme och helst flera kvällar per vecka. Undervisningen är matematik på gymnasienivå.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vill du vara med och göra skillnad?
Ansök idag och bli en del av Astar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astar AB
(org.nr 556614-8093), http://astar.se
854 60 SUNDSVALL Arbetsplats
Astar AB Sundsvall Jobbnummer
9521137