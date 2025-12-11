Legitimerad lärare årskurs F-3
Parkskolan är en f-3 skola med 100 elever som är belägen i centrala Vansbro.
Vårt mål är att eleverna ska lämna oss med goda kunskaper, självkänsla och framtidstro och som lärare är du ett föredöme som skapar inspiration och motivation hos såväl eleverna som hos dina kollegor.
Vi är en liten kommun med små skolenheter. Vi har skolor där vi lär känna alla våra elever vilket ger goda förutsättningar för relationsbyggande. Skolorna i Vansbro kommun är en plats för utveckling och lärande.
Vi ser framemot att få ta del av din ansökan!
Du kommer att
• arbeta målinriktat för att våra elever ska lämna skolan med god kunskap, självkänsla och framtidstro
• ansvara för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleven känner nyfikenhet och lust att lära
• tillsammans med arbetslaget i det kollegiala lärandet skapa möjligheter för att alla elever ska lyckas
• skapa inspiration och motivation hos såväl elever som kollegor
• få gemenskap och en väl fungerade elevhälsa som arbetar närvarande direkt på skolan
• ha möjlighet till att leda utvecklingsmöjligheter i olika projekt
• få en väl fungerande samverkan på alla nivåer
• hålla dig uppdaterad med aktuell forskning inom skolutveckling
• individualisera och variera undervisningen utifrån elevernas behov
• dokumentera, följa upp och utvärdera.
Du måste ha
• ha lärarlegitimation att undervisa i årskurs F-3, alternativt att du studerar sista terminen på din lärarutbildning och kommer ta ut din lärarlegitimation detta år.
• vara väl förtrogen med skolans styrdokument
• kunna individualisera och variera undervisningen utifrån elevernas behov
• ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• ha goda IT-kunskaper.
Före anställning ska giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas.
Vi vill att du
• har god samarbetsförmåga
• har personlig mognad
• är en god ledare
• är initiativtagande
• är relationsskapande
• är pedagogisk.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Vi kan komma att tillämpa provanställning och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi behöver din ansökan senast 20250118. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
