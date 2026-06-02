Legitimerad idrottslärare
2026-06-02
Om jobbet
Du kommer att ha det övergripande ansvaret för undervisningen i idrott och hälsa, vilket inkluderar planering, genomförande, bedömning och betygssättning enligt läroplanen.
Egen idrottssal: Skolan har en egen idrottssal på området (storlek motsvarande cirka 2 badmintonplaner). Det innebär att du slipper restider till externa hallar och har goda möjligheter till en flexibel och nära undervisning.
Samarbete: Du ingår i ett arbetslag där vi värdesätter kollegialt lärande och ett starkt stöd runt eleverna.
Vi har höga ambitioner för vår undervisning och tar endast emot ansökningar från legitimerade lärare.
Krav: Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott och hälsa (för aktuella årskurser).
Du har god förmåga att skapa trygghet, struktur och studiero i idrottssalen.
Du är skicklig på att anpassa undervisningen så att alla elever, oavsett förutsättningar, kan delta och utvecklas.
Observera: Ansökningar som saknar lärarlegitimation kommer inte att beaktas i denna rekryteringsprocess.
Om arbetsplatsen
Ögårdsskolan är en tvåparallellig F-6-skola med ca 250 elever. Vi är en liten skola med stort fokus på språkutveckling och en trygg och lugn familjär miljö. Våra elever, varav huvuddelen har sina rötter i andra kulturer än den svenska, är motiverade och nyfikna på sin omvärld. Studiebesök, kulturevenemang och pedagogiska utflykter är viktiga moment i våra elevers vardag, allt för att de ska få en så varierad undervisning som möjligt. Vår vision är att vår skola ska vara en attraktiv och framgångsrik skola där eleverna ges goda förutsättningar inför fortsatta studier och yrkesliv. För att lyckas med detta arbetar vi med mindre klasser och hög vuxennärvaro. Vi har maximalt 20 elever i varje klass och minst en elevassistent i varje årskurs.
Ögårdsskolan ligger i anslutning till Malmös moské i Ögårdsparken vid Jägersro. Vår skolgård som är en del av parken är antagligen den största och grönaste skolgården i hela Malmö stad. De små skogspartierna och de stora grönområdena används flitigt i undervisningssyfte då skolan är deltagare av Friluftsfrämjandets Skogshjältarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
E-post: carljohan@ogardsskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Legitimerad idrottslärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Islamic Centers Församling
