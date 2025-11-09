Legitimerad Djursjukskötare
2025-11-09
Legitimerad djursjukskötare
Sexdrega, ca 20 min från Borås
Arbetsgivare: Djurvårdscentralen i Sexdrega AB
Ansökan: jobb@djurvardscentralen.se
Kontaktperson: Hanna Claesson, leg. veterinär och klinikägare
Djurvårdscentralen i Sexdrega har funnits i snart nio år. Kliniken ägs och drivs av leg. veterinär Hanna Claesson.
Vi är en fristående landsbygdsklinik med stort hjärta, högt kunnande och ett troget kundunderlag.
Här jobbar vi nära varandra i ett mindre, välfungerande team där alla bidrar till att vardagen fungerar. Om tjänsten
Legitimerad djursjukskötare - tillsvidareanställning
Hos oss får du en varierad vardag med smådjur, stordjur, operation, poliklinik och akutfall samt ortopedi.
Du blir en viktig del i ett team där engagemang, trygghet och humor är lika viktiga som kompetens.
Är legitimerad djursjukskötare
Har erfarenhet av anestesi och övervakning (eller vill utvecklas inom det)
Är noggrann, trygg och självgående
Du har hjärta, humor och engagemang för både djur och kollegor.
Vi erbjuder
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring
Frihet och inflytande i vardagen
Ett varmt, kompetent team
Ljus och rymlig klinik på landsbygden med modern utrustningSå ansöker du
Skicka CV, personligt brev och referenser till:jobb@djurvardscentralen.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Vi ska vara ett team som både kan rädda liv - och leva livet.
/ Hanna Claesson, leg. veterinär
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: jobb@djurvardscentralen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Djurvårdscentralen i Sexdrega AB
(org.nr 559105-0256)
Svenljungavägen 1 (visa karta
)
512 77 SEXDREGA Jobbnummer
9595660