Legitimerad djursjukskötare

Hemlingby Djurklinik AB / Djurskötarjobb / Gävle
2025-08-22


Visa alla djurskötarjobb i Gävle, Älvkarleby, Sandviken, Ockelbo, Ovanåker eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemlingby Djurklinik AB i Gävle

Kom och jobba med oss!
Hemlingby Djurklinik är en privatägd smådjursklinik med stort personligt engagemang i patienter, djurägare och vår personal. Kliniken är utrustad med digital röntgen, eget labb, gasnarkos, ultraljud, modern tandutrustning och tandröntgen.
Vi söker dig Leg. djursjukskötare med några års arbetslivserfarenhet från klinik eller sjukhus, meriterande med erfarenhet/intresse av tandvård.
Som Leg. djursjukskötare på vår smådjursklinik arbetar du bland annat med att assistera våra veterinärer, hjälper till med röntgen, blodprovstagning, medicinering.
Intervjuerna hölls löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: hemlingbydjurklinik@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemlingby Djurklinik AB (org.nr 559020-6958), http://www.hemlingbydjurklinik.se
Kryddstigen 18 D (visa karta)
802 92  GÄVLE

Jobbnummer
9472381

Prenumerera på jobb från Hemlingby Djurklinik AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemlingby Djurklinik AB: