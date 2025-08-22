Legitimerad djursjukskötare
2025-08-22
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Kom och jobba med oss!
Hemlingby Djurklinik är en privatägd smådjursklinik med stort personligt engagemang i patienter, djurägare och vår personal. Kliniken är utrustad med digital röntgen, eget labb, gasnarkos, ultraljud, modern tandutrustning och tandröntgen.
Vi söker dig Leg. djursjukskötare med några års arbetslivserfarenhet från klinik eller sjukhus, meriterande med erfarenhet/intresse av tandvård.
Som Leg. djursjukskötare på vår smådjursklinik arbetar du bland annat med att assistera våra veterinärer, hjälper till med röntgen, blodprovstagning, medicinering.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: hemlingbydjurklinik@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.hemlingbydjurklinik.se
Kryddstigen 18 D (visa karta
)
802 92 GÄVLE Jobbnummer
