Legitimerad audionom, Uppsala
2026-04-20
Vi på Eartech Hörselkliniker AB arbetar vi med prevention och rehabilitering av hörselskador. Vi har flera agenturer och verksamhet inom aktiva formgjutna hörselskydd runt om i Sverige. På Eartech Hörselkliniker arbetar vi också inom vårdval hörsel på uppdrag av Region Uppsala och med utprovning av arbetshjälpmedel. Vi strävar efter att jobba med den absolut senaste tekniken på marknaden och vi är leverantörsoberoende. Eartech Hörselkliniker är ett av Sveriges snabbast växande vårdföretag och blev utsedda till Gasellföretag 2019, 2020, 2021, 2022 och 2025 av tidningen Dagens Industri.
Hos oss arbetar audionomer, hörselingenjörer, servicetekniker och administrativ personal. Vi har idag 14 mottagningar i Sverige. Sammanlagt arbetar drygt 60 personer på Eartech Hörselkliniker.
Just nu söker vi en audionom till vår mottagning i Uppsala (Kungsgatan 43). Vi söker dig som är:
Legitimerad audionom
Erfarenhet av hörapparatutprovningar
Flexibel och positiv
Intresserad av att hitta rätt hörsellösning för patienten/brukaren
Van vid olika IT-system
Vi erbjuder:
Ett spännande arbete i ett tillväxtföretag
Möjligheter att styra sin tid och sitt schema
Möjligheter att utvecklas i ditt yrke och inom olika intresseområden
Konkurrenskraftiga villkor
Möjligheter till heltid eller deltid
Vi är en organisation med korta beslutsvägar, högt i tak och en stark vilja att hjälpa våra brukare att höra så bra som möjligt. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Kontakta oss gärna för frågor eller funderingar. På www.eartech.se
hittar du mer information om oss och vilka vi är.
Madeleine Thorildsson. Mejladress: mt@eartech.se
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Vi behandlar ansökningar löpande så tveka inte att höra av dig om du är intresserad.
Hjärtligt välkommen med din ansökan till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: ansokan@eartech.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eartech hörselkliniker AB
(org.nr 556906-5468), http://www.eartech.se
Kungsgatan 43
)
753 21 UPPSALA
