Leg. Veterinär till Djurnära

2025-08-13
Djurnära Veterinärmottagning är en liten och personlig Djurklinik. Hos oss är bemötandet och kontakten med djur och ägare allra viktigast. Vi erbjuder vård av hund och katt, både på mottagningen samt i hemmet. Vi erbjuder även vaccination av häst.
Vi söker dig som gillar personlig kundkontakt och att skapa trygghet för ägare och djur.
Djurnära har även en butik med försäljning av Djurfoder och tillbehör. Vi gillar att samarbeta och att utveckla verksamheten tillsammans. Vi gör vårt bästa för att skapa trivsel i arbetet och för våra kunder. Hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Lokalisation: Floda 3 mil norr om Göteborg.
Omfattning: Tjänsten är på 20-40% med möjlighet att utöka efter hand. Arbetstiden är vardagar kl. 8.00-17.00, ingen jourtjänstgöring.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot att höra från Dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: johanna@djurnara.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Djurnära AB
Högavägen 1 (visa karta
448 31 FLODA Kontakt
Johanna Österman johanna@djurnara.se 0736-501696 Jobbnummer
