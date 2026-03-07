Leg.Tandläkare
DailyDental Sweden AB / Tandläkarjobb / Halmstad Visa alla tandläkarjobb i Halmstad
2026-03-07
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DailyDental Sweden AB i Halmstad
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Leg. Tandläkare, DailyDental Tandvård i Halmstad
DailyDental är en modern klinik med två behandlingsrum och perfekt läge i centrala Halmstad.
Vi söker dig som är Legitimerad Tandläkare med grundläggande datakunskap. Vi använder oss av Muntra. Vi söker dig som kan arbeta självständigt, säkert, tryggt och har stort engagemang för ditt arbete. Du bör ha bra samarbetsförmåga, god social kompetens och behöver vara flexibel. Du ska kunna arbeta i högt tempo med bibehållen kvalitet.
Som tandläkare undersöker du patienterna, ställer diagnos och bestämmer vilken behandling som ska genomföras. Du är även med och tar hand om klinikens akutpatienter. Vi ställer stor vikt på samarbete med Tandhygienist och Tandsköterska och ställer krav på teamarbete.
Vi söker dig som har svensk licens för att arbeta som tandläkare i Sverige. Du har kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-03-07Om företaget
DailyDental Tandvård ligger på Gamletull/Nissastrand - Stellan Mörners gata 14 i Halmstadcentrum. På kliniken arbetar en tandläkare, två tandhygienister och en tandsköterska. Många nya patienter söker till oss och vi har ett stort patienttryck därav behöver vi dig som ytterligare tandläkare.
Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.
Rekryteringsprocessen
Vi kommer att ta kontakt med dig så fort din ansökan kommit in och påbörja rekryteringsarbetet. Tjänsten kan komma att tillsättas innan datum för ansökan går ut.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om anställningen
Omfattning: Deltid (40%-75%) tillsvidare. (omfattning av tjänst kan diskuteras). Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Lönetyp: Enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse
Sök jobbet
Mejla din ansökan till info@dailydental.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: Info@dailydental.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DailyDental Sweden AB
(org.nr 559055-4605)
Stellan Mörners Gata 14 (visa karta
)
302 26 HALMSTAD Jobbnummer
9783346