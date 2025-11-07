Leg sjuksköterska timvikarie
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Vi har nu förmånen erbjuda ett flexibelt och omväxlande arbete genom att utöka våra grupper inom hemsjukvården och särskilt boende med timvikarier. Som timvikarie hos oss kan du komma att få uppdrag både inom både hemsjukvård och särskilt boende. Båda verksamheterna utgår från samma plats. Du blir tillfrågad efter verksamheternas behov och väljer själv hur du kan ta pass. Arbetet är endast dagtid mån-fre och kan vara både enstaka pass, kortare eller längre perioder.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska utför du sedvanliga hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunala uppdraget. Hos oss innebär det bland annat att du har eget ansvar för att HSLinsatser planeras, genomförs och utvärderas. Du får även ansvar att handleda arbetet för omvårdnadspersonalen, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll.
Det medicinska ansvaret sker enligt läkares ordination där verksamheterna har regelbunden kontakt.
För att trivas med dina arbetsuppgifter tror vi att du är bekväm i din roll som ledare för omvårdnadspersonal, trygg i dina bedömningar, en god kommunikatör både med patient, anhöriga och övriga teamet. Du förstår vikten av teamsamarbete och är bra på att organisera och strukturera din tid. Likväl som att du behöver kunna vara flexibel och gränssättande när så krävs.
Du kommer dokumentera och arbeta i system som Viva, TES, APPva, Prator, HUL-portalen, Senior-alert och Outlook.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett engagemang och intresse för kommunal hälso- och sjukvård.
Du är legitimerad sjuksköterska, grundutbildad sjuksköterska, distriktssköterska eller demenssjuksköterska.
Dina personliga egenskaper är lika viktiga som dina kvalifikationer och vi söker dig som är initiativtagande och har mycket god samarbetsförmåga.
Du ska tycka om varierande och stimulerande arbetsuppgifter.
Körkort och god datorvana krävs.
Vi tror att du har några års arbetserfarenhet som sjuksköterska.
Meriterande om du är väl insatt i kommunal verksamhet, har erfarenhet av de verksamhetssystem vi använder oss utav.
Sjuksköterskelegitimation
B-körkort
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
