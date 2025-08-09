Leg.psykolog/leg.psykoterapeut
S:t Lukas i Uppsala vänder sig till privatpersoner, företag och organisationer. Vi erbjuder psykoterapi för vuxna, för par och för ungdomar. Till organisationer erbjuder vi även utbildning och psykosociala insatser, bland annat handledning, stödsamtal, chefs- och grupputveckling, coachning för chefer och medarbetare, debriefing, utbildning och konflikthantering. Vi har för närvarande 13 anställda varav 11 är legitimerade psykoterapeuter/psykologer med kompetens inom flera metodinriktningar. Mottagningen ligger i fina lokaler centrala Uppsala.
S:t Lukas i Uppsala söker dig som är legitimerad psykolog och/eller legitimerad psykoterapeut med erfarenhet av att arbeta självständigt med psykoterapi, handledning och gärna fler av våra ovan nämnda verksamheter. Tjänsten är 100 % med tillträde efter årsskiftet. Vi erbjuder en stimulerande arbetsgemenskap i trevliga lokaler samt möjlighet till personlig utveckling och fördjupning. Välkommen med din ansökan och meritförteckning, ange gärna löneanspråk. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
