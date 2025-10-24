Leg förskollärare
2025-10-24
Kom till oss och se, mångfald och kvalité
Korsgatans förskola, här formar vi tillsammans en förskola som är trygg, rolig och håller hög pedagogisk kvalitet! Vill du vara med och göra skillnad?
Hos oss får du arbeta tillsammans med pedagoger med hög kompetens som arbetar aktivt med språkutveckling, social inkludering och tillgängliga lärmiljöer.
Pedagogerna är goda språkliga förebilder och arbetar forskningsbaserat. Det kollegiala lärandet är väl utvecklat.
Vi arbetar utifrån en organisation som skapar färre barn i barngruppen. Tillsammans formar vi en förskola som är trygg, rolig och håller hög pedagogisk kvalitet!Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för, planerar och genomför tillsammans med dina kollegor det pedagogiska arbetet på förskolan och bidra till utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalifikationer
Du är utbildad förskollärare gärna med teckenspråkskompetens, väl förtrogen med förskolans uppdrag.
Erfarenhet av arbete i förskolan eller med teckenspråk är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas innan anställning.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
