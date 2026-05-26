Leg. Dss. med narkos narkoskompetens
Sjöbo Djurklinik AB / Djurskötarjobb / Sjöbo Visa alla djurskötarjobb i Sjöbo
2026-05-26
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo Djurklinik AB i Sjöbo
Här har du möjligheten att vara med att forma och utveckla en veterinärklinik!
Vi söker en leg. Dss. Till att ingå i vårt team av 3 veterinärer, 1 leg. Dss. och 4 djurvårdare. Vi har precis flyttat in i helt nybyggda lokal och har allt en mellanstor klinik kan erbjuda.
Kliniken etablerades i 2014 men har nu flyttat till nya lokal. Vi gör mycket tänder men även kirurgi och internmedicinska utredningar. Vi har precis anställd en ny veterinär som är inriktad på kirurgi, så detta är ett område vi håller på att utveckla.
Hos oss är det viktigt man är kollegial, hjälpsam och duktig på att prioritera sina arbetsuppgifter. Det är även viktigt med humor och ha högt i tak.
Vi är fortfarande igång att bygga upp rutiner och arbetsroller, så du kan ha stor inflytande på just din plats och roll i teamet.
Vi söker dig som är en trygg del av teamet, gillar varierande arbetsuppgifter, kan hantera stressiga situationer men också gillar när det är lugnt, är van vid narkos (vi söver på gas) och som tycker det är spännande att vara med att utveckla en verksamhet. Du är kanske en person som är nyfiken på vilken roll du vill ha i framtiden och hur du själv vill utvecklas. Du kan också vara intresserad av effektivisering och förbättring av rutiner.
Det absolut viktigaste är att du gillar ditt jobb och att ta hand om djur och djurägare, samt vill trivas och ha roligt på jobbet varje dag!
Oavsett vem du är, ska du tycka det är viktigt med ett bra team och veta hur vi som team kommer i mål.
Meriterande är om du har erfarenhet av odontologi eller är nyfiken på att lära dig det.
Heltid eller deltid diskuteras, vi är flexibla.
Rekrytering sker löpande, så vänta inte för länge med din ansökan :-)
Vi ser framemot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: Lindblominc@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo Djurklinik AB
(org.nr 559167-5862) Jobbnummer
9929772