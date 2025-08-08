Leg. Djursjukskötare
NiD Vet AB / Djurskötarjobb / Sigtuna
2025-08-08
Vill du jobba på en nystartat djurbutik, familjär djurbutik på Nymästa torg, Sigtuna?
Hos oss får du vara en del av ett tight och trevligt team där arbetsglädje och omtanke står i centrum.
Du har en passion för djur och deras hälsa samt kundservice.
Du är problemlösande, utåtriktad, initiativtagande, kreativ och ordningsam.
Du har flera års arbetslivserfarenhet och är trygg i mötet med kunden.
Härlig stämning och engagerade kollegor.
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Om du kan identifiera dig med vår kultur: Kvalitet, Kunskap, Engagerad då är du som vi söker.
Tjänsten innebär bland annat:
Att du är en driven person med mycket energi som älskar mötet med både våra tvåbenta och fyrbenta kunder.
Möta kunden med ett positivt och glatt humör varje dag.
Att ta initiativ i butiksarbetet och ser vad som behöver utföras.
Att du ger högklassig kundservice till varje kund och hjälper kunden till rätt val av produkter genom din kunskap och trygghet i kundmötet.
Hur söker du tjänsten?
Skicka ditt CV samt personliga brev - gärna med foto på kontakt@nidvetdjurbutik.se
Sista ansökningsdag är 2025-08-31
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
E-post: kontakt@nidvetdjurbutik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NiD Vet AB
(org.nr 559060-0598)
Nymärsta torg 6 (visa karta
)
195 30 MÄRSTA Arbetsplats
NiD Vet Djurbutik Jobbnummer
9450825