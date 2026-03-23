leg. Arbetsterapeut
Aktivera Rehab i Sollentuna söker nu en leg. arbetsterapeut för en tillsvidareanställning. Du ska inneha svensk legitimation.
Vi bedriver primärvårds rehabilitering under Regionen. Vi är 25st anställda: arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, dietister och receptionister som samarbetar för att patienten ska få den absolut bästa vården. Vi arbetar multimodalt kring patienten och ser det som en styrka i vår verksamhet och i ditt arbete. Därför är det viktigt att du kan samarbeta med övriga kollegor inom alla yrkesgrupper.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av hemrehabilitering och/eller mottagningsarbete beroende på kompetens och intresse.
I hemrehab igår tex. ADL bedömningar, hjälpmedelsbedömning, förskrivning och utprovning i patientens hem. Besök på Sodexo, minnes bedömningar, bostadsanpassning samt kognitiva hjälpmedel. Råd och stöd om egenvård.
På mottagningen finns det möjlighet att arbeta med arbetsförmågebedömning, lymfterapi, handrehab, vardagsbalans och gruppverksamhet.
I hemrehab arbetar du tillsammans med fysioterapeut och dietist, åker på både team besök och individuella besök. Ni arbetar och strukturera upp er dag tillsammans. Arbetsuppgifterna är varierande vilket ställer krav på att du är organiserad, flexibel och självständig och kan ha överblick över patientens situation och prioritera dina insatser därefter. Eftersom vi arbetar i patienters hem, är det viktigt att du klarar av att vistas där det finns husdjur och att du inte är känslig för bl.a. röklukt.
Vi har ett kontinuerligt samarbetar med externa vårdgivare i vår omgivning när det gäller både våra hemrehab och mottagnings patienter.
Hos oss har du möjlighet att komma med egna initiativ för hur du kan hjälpa dina patienter på bästa sätt. Vi är ett positivt team med högt till tak som gillar att både diskutera gemensamma patienter men även göra roliga saker tillsammans utanför arbetet.
Mottagningen ligger precis vid E4an, med gratis personal parkering och kollektivtrafik i närheten. Vi sitter i nybyggda fräscha lokaler.
Vi vill gärna veta var du bor, evt uppsägningstid och om du har körkort.
Välkommen att skicka din ansökan och CV till: petra.jorgensen@aktiverarehab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: petra.jorgensen@aktiverarehab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktivera Rehab Sollentuna AB
