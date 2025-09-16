Ledningsstöd till kommundirektören
2025-09-16
Nu har du chansen att bli en viktig del av kommunledningskontoret som ett viktigt stöd till kommundirektören och ledning. Vi söker dig med ett stort intresse för samhällsfrågor och som vill bidra med både struktur, service och ett gott bemötande. I rollen som administrativt stöd blir du en central kugge i det viktiga arbete som sker i ledningens närhet.
Du blir en del av ledningsstaben som ansvarar för att samordna det interna arbetet på kontoret. Här ryms bland annat ärendehantering och politikstöd till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, internationella frågor, juridiska frågor, ekonomi, projekt, social hållbarhet och säkerhet. Vi arbetar i stadshusets ljusa och fina lokaler med närhet till både tåg- och bussförbindelser.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som administrativt stöd till ledningen får du en roll med stort ansvar och variation. Du skapar ordning och struktur i vardagen genom att samordna och organisera möten, ta fram dagordningar, olika underlag och följer upp beslut.
Du hanterar kalendrar, bokar möten och koordinerar olika evenemang. Du ger också stöd vid introduktion av nyanställda, fungerar som chefsstöd och bidrar i processer kopplade till ekonomi och personal.
I rollen fungerar du som en naturlig kontaktpunkt för både interna och externa parter, tar emot inkommande samtal och är en viktig första kontakt. Du arbetar dagligen i olika administrativa system och ser till att dokumentation, ärendehantering och e-signering fungerar smidigt. Arbetet är omväxlande och kan periodvis vara intensivt, vilket gör att du behöver kunna prioritera och fatta beslut även när tempot är högt. Din roll kommer att utvecklas utifrån dina kvalifikationer i samspel med kommundirektören och ledningens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet, gärna i en politiskt styrd miljö. Du har tidigare arbetat i en administrativ roll eller som chefsstöd och är van att arbeta med service och bemötande som en självklar del av vardagen. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, har god systemvana och lär dig snabbt nya verktyg. Din lokalkännedom om Eskilstuna och dess aktörer är en styrka i rollen.
För tjänsten krävs att du har en avslutad gymnasieutbildning. Vi ser det som starkt meriterande att du har en relevant högskoleutbildning, alternativt arbetslivserfarenhet som gett dig motsvarande kompetens.
Som person gillar du att skapa struktur och har lätt för att ta initiativ. Du är noggrann, proaktiv och har hög integritet. Ditt omdöme är gott och du kan hantera känsliga situationer på ett professionellt sätt. Du tar till dig feedback och använder den för att utvecklas. Nyfikenheten driver dig att vilja förstå verksamheten och samtidigt bidrar du med stabilitet när tempot ökar. Din förmåga att bygga förtroende och skapa goda relationer gör att du blir en självklar och viktig del av ledningens vardag. Varmt välkommen till kommunledningskontoret!
Kommunledningskontoret har det koncerngemensamma ansvaret och har som uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Eskilstuna kommun. Det gör vi genom att leda, styra och stödja förvaltningar och bolag genom dialog, samverkan och delaktighet.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret
Rekryteringskonsult
Alicia Sundström Larsson alicia.larsson@eskilstuna.se 016-710 51 32
