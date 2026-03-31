Ledningsstöd - Väg- och järnvägsavdelningen
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Som ledningsstöd är du en viktig del i vårt gemensamma ledningsarbete inom väg- och järnvägsområdet. Du utgör tillsammans med en ledningsstrateg avdelningsdirektörens närmaste stöd och hjälper även avdelningens ledningsgrupp med varierande arbetsuppgifter.
Du löser allt ifrån vardagliga små hinder till att hålla samman större aktiveter inom avdelningen.
Du kommer att ha stöd av professionella och kunniga kollegor som tillsammans bidrar till att utveckla verksamheten.
Du erbjuds ett fartfyllt och intressant arbete i en publik verksamhet som påverkar både medborgare och näringsliv. Du tycker om att ha många bollar i luften och bidrar med diskretion, noggrannhet, ordning och reda, framförhållning och skapar mervärde.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
Vara stöd till avdelningsdirektören, dvs
- koordinera och planera möten
- förbereda mötesunderlag och presentationer
- skriva protokoll och mötesanteckningar
- kvalitetssäkra dokument, beslut, avtal m.m.
- koordinera interna och externa kontakter med t.ex. myndigheter, departement och branschaktörer
- jobba med avdelningens kommunikation och vara webbplatsansvarig för flera sidor
- koordinera avdelningens samverkansmöten samt avdelningens arbetsmiljöagenda
- stödja administrativt arbete vid rekrytering
- hålla samman större aktiviteter inom avdelningen.
Du måste ha
- eftergymnasial utbildning inom administration, samhällsvetenskap, personal eller juridik alternativt yrkesmässig erfarenhet som vi bedömer likvärdig (exempelvis inom administration, ge service och ordning/reda/struktur)
- aktuell erfarenhet av motsvarande uppgifter från en organisation med hög komplexitet
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- goda kunskaper i engelska motsvarande engelska 5, så du kan läsa och förstå innehåll i skrivelser, inbjudningar och dokument
- god datorvana som innebär, goda kunskaper i officepaketet, sharepoint och kan använda de vanligast förekommande digitalamötesverktygen samt förmåga att hantera tekniken i olika möteslokaler vid olika hybridmöten.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet från att arbeta som ledningsstöd till chef eller ledningsgrupp
- erfarenhet från arbete i förvaltningsmyndighet
- erfarenhet av att ordna större möten eller konferenser.
Vi vill att du
- är pålitlig, har hög integritet: kan hantera känsliga frågor som inte får spridas
- är strukturerad, organiserar och planerar arbetet väl samt är noggrann och håller deadlines
- är positiv, tillmötesgående och har en vilja och förmåga att hjälpa andra
- har god framförhållning, ligger steget före och skapar mervärde
- har förmåga att arbeta i ett högt tempo och med flera uppgifter samtidigt
- har en personlig mognad, dvs att du är trygg, stabil och har självinsikt, samt välkomnar en öppen och rak dialog.
Då du och avdelningsdirektören kommer att jobba som ett tight team kommer extra stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge.
Tillsättning enligt överenskommelse.
Vi tillämpar normalt provanställning.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta avdelningsdirektör Petra Wermström, via e-post mailto:petra.wermström@transportstyrelsen.se
. ST, Anders Bodving och Saco-S, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-3075.
Vi behöver din ansökan senast den 21 april 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda: Ca 2000.
Verksamhetsorter: Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.
Individuell lön.
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2026-3075".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-6099)
Petra Wermström
