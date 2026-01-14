Ledig tjänst som säljare

Retail Operations Biblioteksgatan i Stockholm AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-01-14


Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Retail Operations Biblioteksgatan i Stockholm AB i Stockholm, Järfälla eller i hela Sverige

Ledig tjänst som säljare

SAND Copenhagen är ett danskt familjeägt företag som grundades i slutet av 80-talet och har sedan dess växt till ett starkt internationellt varumärke. SAND finns i nuläget i över 30 länder, och på 6 kontinenter. Varumärkets design drivs av passion, kreativitet och innovation. Ur skandinavisk design med sydeuropeiska influenser skapar vi kläder för hur människor tänker, arbetar och lever.

SAND söker en säljare, till vår Dam-butik på NK. Vi letar efter dig som har engagemang till att vilja arbeta med service och försäljning. Att arbeta på SAND är varierande, kundinriktat och utmanande. Vi ser gärna att du är en lagspelare, serviceinriktad och ordningsam. Att vara ansvarstagande och att ha initiativförmåga är andra egenskaper som vi värdesätter.

Vad vi kan erbjuda dig:
• Möjlighet att få arbeta i en butik i ett expansivt modeföretag.
• Bli delaktig i ett företag med trevliga kollegor där vi har kul på jobbet.
• Personlig utveckling och karriärmöjligheter.
• Goda personalvillkor, fast timlön och resultatbaserad bonus.

Meriter: Vi ser gärna att du som söker till SAND har minst ett års branschvana, goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.
Omfattning: Vikariat som deltid/extratid, huvudsakligen helgarbete samt vid behov täcka upp vid frånvaro. Vikariatet sträcker sig till och med 1 september 2026 och kan komma att förlängas.
Tillträde: Tjänsten kommer att tillsättas så fort vi hittat den vi söker, urval sker löpande.

Ansökan: Om du är intresserad, skicka ditt CV och personliga brev till sm.cssto@sandcopenhagen.com

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: sm.cssto@sandcopenhagen.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NK, extra.".

Arbetsgivare
Retail Operations Biblioteksgatan i Stockholm AB (org.nr 556851-9440), http://www.sandcopenhagen.com
Hamngatan 18-20 (visa karta)
111 47  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sand Copenhagen, NK Stockholm

Jobbnummer
9684828

Prenumerera på jobb från Retail Operations Biblioteksgatan i Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Retail Operations Biblioteksgatan i Stockholm AB: