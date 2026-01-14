Ledig tjänst som säljare
2026-01-14
SAND Copenhagen är ett danskt familjeägt företag som grundades i slutet av 80-talet och har sedan dess växt till ett starkt internationellt varumärke. SAND finns i nuläget i över 30 länder, och på 6 kontinenter. Varumärkets design drivs av passion, kreativitet och innovation. Ur skandinavisk design med sydeuropeiska influenser skapar vi kläder för hur människor tänker, arbetar och lever.
SAND söker en säljare, till vår Dam-butik på NK. Vi letar efter dig som har engagemang till att vilja arbeta med service och försäljning. Att arbeta på SAND är varierande, kundinriktat och utmanande. Vi ser gärna att du är en lagspelare, serviceinriktad och ordningsam. Att vara ansvarstagande och att ha initiativförmåga är andra egenskaper som vi värdesätter.
Vad vi kan erbjuda dig:
• Möjlighet att få arbeta i en butik i ett expansivt modeföretag.
• Bli delaktig i ett företag med trevliga kollegor där vi har kul på jobbet.
• Personlig utveckling och karriärmöjligheter.
• Goda personalvillkor, fast timlön och resultatbaserad bonus.
Meriter: Vi ser gärna att du som söker till SAND har minst ett års branschvana, goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.
Omfattning: Vikariat som deltid/extratid, huvudsakligen helgarbete samt vid behov täcka upp vid frånvaro. Vikariatet sträcker sig till och med 1 september 2026 och kan komma att förlängas.
Tillträde: Tjänsten kommer att tillsättas så fort vi hittat den vi söker, urval sker löpande.
Ansökan: Om du är intresserad, skicka ditt CV och personliga brev till sm.cssto@sandcopenhagen.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: sm.cssto@sandcopenhagen.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NK, extra.".
http://www.sandcopenhagen.com
Hamngatan 18-20
111 47 STOCKHOLM
Sand Copenhagen, NK Stockholm
9684828