Ledig tjänst: Retur & lager
2026-04-25
Om Mekanika
Vi är ett familjeföretag i Kinna som sedan 2012 säljer bilreservdelar och biltillbehör till privat- och företagskunder i hela Sverige. Affärsidén är att sälja online via vår site www.mekanika.se
till bra pris och med fokus på att göra köpet så enkelt som möjligt för kunden. Med stort eget lager i Kinna kan snabba leveranser erbjudas över hela landet. Lokalt i Göteborgs-, Hallands- och Boråsområdena erbjuds dessutom dagliga leveranser med våra egna budbilar. Tack vare kombinationen av stort kundfokus, enkelhet, prisbild och sortimentsutveckling, så har företaget kunnat växa kraftigt de senaste åren.
Tjänsten
I takt med att företagets försäljning stigit ser vi nu behov av att utöka personalen på lager och returhantering. Vi söker en person som ansvarar för och sköter vår returavdelning samt övrig tid arbetar på lagersidan med in- och utleveranser av gods. Tjänsten erbjuder arbetsuppgifter som innefattar:
Hantera, åtgärda och slutföra inkommande returärenden.
Vid behov guida och hjälpa kunden genom returprocessen.
Hantering av inleveranser (uppmärkning av inkommande gods och inlagring på plats).
Plocka och packa beställningar för utleverans.
Vara behjälplig i vår butik vid behov
Vi uppskattar att fördelningen mellan retur och lager i dagsläget är 50/50.
Vi söker dig som
Vill arbeta på en personlig arbetsplats och vara med på vår spännande resa som en uppstickare i en annars ganska traditionell bransch.
Föredrar ett strukturerat arbete med tydliga och återkommande arbetsmoment.
Uppskattar kundkontakt och att ge en god och effektiv service.
Har god fysik, då lagerarbete innebär mycket rörelse och vissa produkter kan vara tunga (cirka 20 kg).
Har god datorvana.
Kan arbeta i ett stundtals högt tempo utan att kompromissa med noggrannheten, särskilt i uppgifter som innebär att läsa och matcha artikelnummer, registreringsnummer och liknande.
Är en lagspelare som tar ansvar för din del, men alltid har helheten i fokus och hjälper till där det behövs.
Erfarenhet & utbildning
Gymnasieutbildning med godkända betyg.
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med/eller ha ett stort intresse av bilar, bildelar eller bilreparationer
Plats
Arbetet utförs på plats i våra lokaler på Fritslavägen 30 i Kinna.
Språk
Tjänsten innefattar direkt kundkontakt/support över disk, telefon och e-post. Därför krävs mycket goda kunskaper inom svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Arbetstid
Tjänsten är på heltid under normal kontorstid, måndag till fredag. Exakt arbetsschema läggs upp efter överenskommelse. Provanställning på 6 månader tillämpas och övergår senare, om inte annat meddelats, till tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: jobb@mekanika.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Retur & lager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mekanika Bilreservdelar AB
(org.nr 556788-5222)
Fritslavägen 30 (visa karta
)
511 57 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lisa Karlsson lisa@mekanika.se Jobbnummer
9876003