Lead Systems Engineer - Forma framtidens flygplan
2026-01-09
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker dig som vill jobba med strategi och teknisk utveckling inom kommande förmågehöjningar och kundanpassningar av Gripen. Uppdraget omfattar ledning, utveckling och designbalansering på flygplansnivå i ett team med erfarna systemingenjörer/systemarkitekter och chefsingenjörer inom Gripen E/F och C/D. För att lyckas med uppdraget krävs förmåga att samarbeta både inom teamet och med övriga avdelningar inom utveckling inom Gripenutveckling, då alla delar bidrar till den kompletta produkten.
Beroende på sökandes bakgrund och profil kan arbetsuppgifterna till viss del anpassas. Exempelvis kan uppgifterna inkludera sammanhållning av specifika designändringar för en kund, eller drivning av verksamhetsanpassningar som krävs för att hantera rådande utvecklingsläge.
Din profil
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av flygsystemrelaterat arbete, t ex systemutveckling på delsystemnivå. Det är fördelaktigt om du jobbat med detaljerna men har ett intresse för överblick och strategin framåt. Förmåga att driva och samordna uppgifter med flera inblandade är meriterande.
Du har ett intresse av att både samarbeta med människor och göra tekniska vägval. Förmåga att kommunicera, se helheten och samtidigt kunna hantera detaljer ser vi som framgångsfaktorer. Tidigare erfarenhet av ledande befattning, inte enbart inom teknikområdet, är meriterande.
Du måste kunna jobba tätt ihop i en grupp, kombinera driv och kvalitetstänk samt ha ett stort intresse av att lära dig verksamheten och produkten.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan till en tjänst där det finns möjlighet att både utveckla och utvecklas.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38824". Omfattning
