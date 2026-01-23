Lead Mechanical Engineer
Företagsbeskrivning
På Konecranes är vi medvetna om att en bra kundupplevelse skapas av våra medarbetare. Allt vi gör, gör vi med passion och engagemang. Vi tror att mångfald bidrar till företagets framgång och är grunden för vår tillväxt. Vi välkomnar olika bakgrunder och färdigheter som berikar vår gemenskap och vi främjar en plats där vi ALLA kan vara oss själva. Det är det som gör Konecranes till en unik plats att arbeta på.
Om rollen
Drivs du av tekniska utmaningar och vill arbeta i en roll där du får kombinera tekniskt djup med samarbete och helhetsperspektiv? Vi söker nu en Lead Mechanical Engineer till vår Engineeringorganisation för lyfttruckar.
I rollen får du en central position i utvecklingsarbetet och ansvarar för att stötta och guida ingenjörer genom hela projektets livscykel. Du säkerställer att tekniska lösningar, konstruktioner och leveranser uppfyller våra krav, standarder och specifikationer. Rollen innebär ett nära samarbete med flera funktioner såsom försäljning, inköp, produktion, service och produktledning, samt med externa partners och leverantörer.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Markaryd. Resor kan förekomma och rollen erbjuder möjlighet att delvis arbeta på distans, vilket innebär möjlighet till arbete hemifrån cirka två dagar i veckan, utifrån verksamhetens behov. För att komma in i rollen behöver man vara på plats heltid första året.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Leda och samarbeta med partners, konsulter och leverantörer i ett tvärfunktionellt och internationellt sammanhang
Samordna integration av komponenter, designprinciper och modularisering inom ditt systemområde
Utveckla och vidareutveckla system och vid behov komponenter i nära samarbete med leverantörer
Initiera och följa upp tester och simuleringar för att säkerställa att tekniska krav uppfylls
Bidra operativt genom egna konstruktionsuppgifter vid behov
Kravspecifikation
För att trivas i rollen tror vi att du har en kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande, i kombination med relevant arbetslivserfarenhet inom konstruktion eller produktutveckling. Du har ett starkt tekniskt intresse och en god förståelse för mekaniska konstruktioner och tekniska system.
Du arbetar strukturerat, tar ansvar för tekniska beslut och har förmåga att se både detaljer och helhet. Rollen kräver att du kan kommunicera tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt, på såväl svenska som engelska, samt att du trivs i en ledande roll där du driver arbetet framåt tillsammans med andra.
Vi vill att du har god konstruktionserfarenhet av svetsade och bockade stålkonstruktioner.
Erfarenhet från tunga mobila fordon är mycket meriterande.
Du har även vana av att arbeta i CAD- och PLM-system. Goda ledaregenskaper är viktiga för att kunna driva projekt och team mot gemensamma mål och skapa ett effektivt samarbete med både interna och externa intressenter.
Ytterligare information
Varför ska du välja oss?
Vi erbjuder dig en internationell miljö med stort fokus på att utveckla de bästa produkterna. Som ett världsledande varumärke erbjuder Konecranes en mängd olika möjligheter till personlig utveckling för alla anställda. Vi litar på våra medarbetare och tror att var och en av oss gör skillnad.
Lär dig mer om Konecranes som arbetsgivare och vad dina framtida kollegor har att säga genom att kolla in karriärsida Konecranes Careers eller vår webbplats www.konecranes.com
under Karriär: Möt våra medarbetare
Ansökan och kontakt!
Skicka in din ansökan och ditt CV via knappen "Ansök nu" senast 16 februari 2026. Observera att urval inte sker löpande i denna rekrytering, utan genomgång av ansökningar påbörjas först efter ansökningstidens slut.
Konecranes moves what matters. Konecranes är en global ledare inom materialhanteringslösningar, med ett brett kundregister från flera branscher. Vi sätter konsekvent riktmärket inom branschen, från dagliga förbättringar till avgörande genombrott, genom vår vetskap om att det alltid finns ett säkrare, mer produktivt och mer hållbart sätt. Därför har Konecranes, med sina cirka 16 000+ anställda i över 50 länder, förtroendet att varje dag lyfta, hantera och flytta det som världen behöver.
