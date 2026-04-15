Laxåhem söker en fastighetstekniker
2026-04-15
Laxåhem är ett kommunalt bostadsbolag med anor från 1946. Vi förädlar och förvaltar fastigheter och lokaler i centrala Laxå, Hasselfors och Finnerödja.
Då en av våra medarbetare har fått en annan roll i bolaget söker vi en ny fastighetstekniker.
Som fastighetstekniker kommer du bland annat att jobba med:
o inre och yttre skötsel
o lägenhetsreparationer
o löpande kontakter med boende
o kontakter och viss samordning av underentreprenörer och leverantörer
o fastighetsberedskap
Meriterande är om du har tidigare kunskap och erfarenhet av arbete inom något av områdena VVS, el, bygg och/eller driftteknik samt god datavana. Då vi även utför snö- och halkbekämpning i egen regi är det också en fördel om du har vana från maskinkörning. I tjänsten ingår beredskap.
Tjänsten passar dig som är en driven person och som brinner för att lösa problem, trivs med att arbeta fysiskt och tycker om service och att möta människor. Vi vill att du är en engagerad person som behärskar svenska i tal och skrift. Är du flerspråkig ser vi det som positivt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter social kompetens och en positiv inställning.
Du som söker tjänsten ska känna dig bekväm med våra ledord som är: Tydliga, Omtänksamma, Professionella och Problemlösande.
Ett krav för tjänsten är minst B-körkort.
Stämmer det här in på dig och det låter intressant är du välkommen att söka tjänsten via mail på adress: epost@laxahem.se
senast den 4/5 2026, bifoga personligt brev och CV. Märk din ansökan med "Fastighetstekniker".
Intervjuer sker löpande och tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Vid frågor kontakta:
Förvaltningschef Per Gustafsson på mail per.gustafsson@laxahem.se Så ansöker du
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare AB Laxåhem
(org.nr 556527-0120)
Casselgatan 6 (visa karta
)
695 21 LAXÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laxåhem, AB Kontakt
Förvaltningschef
Per Gustafsson per.gustafsson@laxahem.se 070-3264706
