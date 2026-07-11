Lastväxlarchaufför med CE - körkort
Sugbilar Sverige AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-07-11
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
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, Salem
eller i hela Sverige
Vi växer och söker en engagerad CE-chaufför till Södertälje!
Är du en självgående CE-chaufför som trivs med ett varierat arbete och stort eget ansvar? Då kan det vara dig vi söker!
Vi är ett växande företag baserat i Södertälje. Vi erbjuder nischade servicetjänster till anläggnings-, fastighets-, riv- och byggföretag samt lecablåsning. Eftersom vår verksamhet expanderar söker vi nu ytterligare en duktig lastväxlarförare till vårt team.Publiceringsdatum2026-07-11Om tjänsten
Rollen innebär stor frihet under ansvar och arbetsdagarna är varierande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att köra lastväxlare med släp samt utföra blåslossning av lecasten.
Arbetstiderna kan variera, och vi ser därför att du har en flexibel inställning och inte är rädd för att arbeta övertid när verksamheten kräver det.Profil
För att lyckas i rollen är du självgående, punktlig och serviceinriktad i ditt möte med våra kunder.
Krav för tjänsten:
CE-behörighet och giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis).
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Några års erfarenhet av kranbilskörning.
Vad vi erbjuder
Du blir en del av ett framåtsträvande och växande företag med korta beslutsvägar och en stark laganda. Vi erbjuder ett fritt arbete där din insats gör stor skillnad för vår fortsatta tillväxt.
Låter detta som rätt utmaning för dig? Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om vår verksamhet.
Varmt välkommen att ansöka genom att sända in ditt CV till: jobb@sugbilar.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: jobb@sugbilar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sugbilar Sverige AB
(org.nr 559302-5918), https://sugbilar.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10000274