Lastväxlarchaufför

2025-11-14
Nu söker vi fyra lastväxlarchaufförer som kommer spela en viktig roll i insamling och transport av storbehållare/containers med kommunalt avfall. Hos oss arbetar du med effektiva och säkra transporter som varje dag bidrar till en renare och mer hållbar stadsmiljö.
Vi är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster - för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt, förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Avfallsavdelningen står inför många spännande utmaningar och behöver därför rekrytera fyra stycken lastväxlarchaufförer. Tjänsten innebär att transportera och lasta containers med avfall och tippa dessa på anvisad plats. Tillsammans med oss blir du en del av ett team som ansvarar för att stockholmarna får sitt avfall hämtat på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Hämta storbehållare/containers, tippa och köra tillbaka dessa utifrån framtagna körturer
* Genomföra säkerhetskontroller och dagligt tillsynsarbete på fordon
* Ansvara för att fordon lämnas och hämtas vid exempelvis service och reparation
* Köra fordon till årlig kontrollbesiktning
* Säkerställa att fordon hålls rena och välskötta både invändigt och utvändigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, med placering på vår anläggning i Högdalen.Kvalifikationer
Som person tar du stort ansvar för ditt arbete och driver det framåt på ett självständigt och strukturerat sätt. Du är kommunikativ och har ett serviceinriktat bemötande, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningar förändras. Du tar initiativ, löser problem och samarbetar väl med andra för att nå gemensamma mål.
Vi söker dig som har:
* Körkort med minst C-behörighet
* Giltigt yrkeskompetensbevis
* Minst fem års relevant yrkeserfarenhet från liknande roll
* Erfarenhet av att köra lastväxlare och hantera containerhämtning i innerstadsmiljö.
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete som lastväxlarchaufför i Stockholmstads uppdrag
* Erfarenhet av arbetsledande arbetsuppgifter.
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-12-07 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du rekryteringsansvarig, Naomi Korang via mejl: Naomi.Korang@svoa.se
eller via telefon: 0739142383
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten och Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap som stöd för våra medarbetare. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mer om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Stockholm Vatten och Avfall, HR Kontakt
Rekryteringsansvarig
Naomi Korang Naomi.korang@svoa.se 0739142383
