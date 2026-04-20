Konsultuppdrag som Strategisk inköpare med fokus på avtal
Är du en affärsdriven inköpare med stark förhandlingsvana och erfarenhet av avtalsarbete? Vill du vara en nyckelperson i ett komplext projekt där kvalitet, säkerhet och affärsmässighet står i fokus? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om uppdraget
Vi söker en strategisk inköpare till ett omfattande sprinklerprojekt. I rollen ansvarar du för att driva inköpsarbetet och säkerställa att avtal är affärsmässiga, tydliga och juridiskt hållbara.
Du arbetar nära både interna intressenter och externa leverantörer och har en central roll i projektets framdrift.Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
Driva strategiskt inköp kopplat till projektet
Leda och genomföra förhandlingar
Upprätta och granska avtal
Säkerställa att avtal följer gällande lagar och regelverk
Analysera marknad, kostnader och leverantörsrisker
Bygga och utveckla relationer med leverantörer och interna stakeholders
Vi söker dig som
Har erfarenhet av strategiskt inköp och avtalsförhandlingar
Har god kunskap inom avtalsrätt
Är en skicklig förhandlare med affärsmässigt tänk
Är analytisk och trivs med att arbeta strukturerat
Är kommunikativ och har lätt för att samarbeta
Meriterande
Erfarenhet från sprinklerprojekt
Erfarenhet från industri
Erfarenhet inom säkerhet
Om dig
Du är lyhörd, flexibel och lösningsorienterad. Du har en stark drivkraft och trivs i en roll där du får ta ansvar och påverka affären.Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: 100 %, 6 månader
Ansökningsförfarande Uppdraget är ett konsultuppdrag via oss på Skill, där du blir anställd hos oss och arbetar på plats hos kund. Uppdraget är på heltid (100%) och löper initialt över 6 månader.
Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
