Städerska till butik och underhållare till trädgård
2026-04-20
Vilka vi är:
Vi är ett familjeföretag som lägger fokus på att leverera högkvalitets städning till våra kunder. Vi arbetar runt om hela Stockholm med butiksstädning men även kontorsstädning, flyttstädning, byggstädning och hemstädning. Vårat företag etablerades år 2018 men vi har arbetat inom denna bransch i över 30 år. Vi söker två anställda som är lika motiverade och ambitiösa som vi är!
Vid frågor kontakta oss på: info@brillomaxstad.se
och döp ämnet till "frågor angående jobb ansökans"
Vilka vi söker:
Vi söker en städerska till en butik som ligger i Mall Of Scandinavia. Tidigare städar erfarenhet är meriterande men inget krav. Vi har ett språk krav där du ska kunna tala och skriva obehindrat på svenska. Du ska kunna arbeta både i team och på egen hand. Du ska vara tillgänglig två timmar måndag till söndag. Det finns även möjligheter för andra typer av jobb exempelvis flyttstädning och byggstädning
Vi söker även en underhållare till fastigheter i Järfälla. Detta arbete omfattar underhållning av trädgård, gräsklippning samt papperskorgstömning vid fastigheterna. Vi söker en person som både talar och skriver obehindrat på svenska. Körkort och tidigare erfarenheter av liknande arbete är inte ett krav men meriterande. För denna tjänst söker vi någon som kan arbeta heltid i några veckor och därefter trappas det ner till 3-4 gånger i veckan ungefär.
Arbetstider:
Butik: Måndag till söndag från kl 08.00-10.00
Underhållare: Måndag till fredag från kl 07.00-16.00
Anställning börjar: Omgående
Vi ser fram emot eran ansökning!
Skicka CV och personligt brev till oss på info@brillomaxstad.se
och döp mailet efter den tjänst du söker exempelvis "butiksstädare" eller "underhållsarbetare" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: info@brillomaxstad.se Arbetsgivare Brillomax Städservice AB
(org.nr 559173-2762)
Skebokvarnsvägen 326 (visa karta
)
124 50 BANDHAGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9865609