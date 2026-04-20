Vikarierande socialsekreterare inom beroendegruppen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta.
Södermalms stadsdelsförvaltning ställer nu om utifrån den nya socialtjänstlagen och har valts ut som en av stadens pilotstadsdelar där nya arbetssätt ska prövas för att våra invånare ska kunna få stöd på ett enklare och mer samordnat sätt.
Sociala avdelningen står inför viktiga förändringar. Den nya socialtjänstlagen innebär en förflyttning från myndighetsutövning till ett starkare fokus på förebyggande arbete, en ökad tillgänglighet och teambaserade arbetsformer. Tillsammans skapar detta ett behov av nya arbetssätt för att kunna ge våra invånare bästa möjliga stöd.
Vi erbjuder
Förutom att bli en del av en professionell och driven arbetsgrupp har du Möjlighet att arbeta hemma 2 dagar i veckan om verksamheten tillåter. Friskvårdsbidrag.
Sommartid råder under perioden maj-aug.
Din roll
Arbetet som socialsekreterare på enheten för skadligt bruk och beroende innebär att du kommer att ta emot ansökningar/anmälningar och utreda behov av insatser enligt SoL samt vårdbehov enligt LVM. Enhetens målsättning är att beviljade insatser ska frigöra brukarens egna resurser och leda till ett självständigare liv.
Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar med ASI som utredning och utvärderingsinstrument. Vi lägger stor vikt vid uppföljning av insatser och skapar brukardelaktighet med hjälp av instrumentet UBÅT.
En viktig del av arbetet som socialsekreterare är samarbete med andra professionella vilket gör att viljan och förmågan att samverka både internt och externt är egenskaper du besitter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi vill att du har socionomexamen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen och myndighetsutövning. Du har god dokumentationsförmåga och kan uttrycka dig väl i svenska språket i både tal och skrift. Har du erfarenhet av MI, verksamhetssystemet Paraplyet samt ASI utbildning är det meriterande.
Som utredande socialsekreterare i Beroendegruppen är det viktigt att du är en stabil och självständig person som kan bemöta både brukare, kollegor och samverkanspartners. Initiativförmåga och helhetssyn är viktiga egenskaper hos dig när du hjälper brukaren att nå sina mål. Framförhållning och struktur leder till att du hanterar de olika moment som jobbet innebär samtidigt som handläggningen blir rättssäker.
Vi lägger stor vikt ved personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Virkesvägen 3 (visa karta
)
102 66 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen Kontakt
Enhetschef
Martin Ekbohm martin.ekbohm@stockholm.se 08-50812430 Jobbnummer
9865617