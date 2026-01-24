Lastbilstekniker / Mekaniker Värnamo
2026-01-24
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/lastbilstekniker-mekaniker-varnamo.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi utökar nu vårt team med en mekaniker och söker dig som vill jobba med tunga fordon
Nu letar vi efter dig som gillar att reparera tunga fordon. För att trivas i rollen behöver du vara en person med en serviceinriktad approach till mekanikeryrket och du har ett genuint tekniskt intresse med ett hjärta som klappar lite extra för tunga fordon. Om du dessutom har en fallenhet för installation och felsökning i tekniska system är det meriterande, men inget absolut krav.Publiceringsdatum2026-01-24Om tjänsten
Hos oss blir du en del av ett kompetent och framåtsträvande team där tekniken står i centrum. Du får arbeta med varierande uppgifter. En vanlig arbetsdag består av varierande arbeten såsom felsökning, service och reparation men även uppdatering på bilar.
Vi ser till att du löpande får utbildning och utvecklas i takt med framtidens fordon och tekniker.
Om dig
Vi ser gärna att du redan idag arbetar som mekaniker eller tekniker inom branschen. Har du kunskap inom fordonselektronik är det meriterande. Men vi välkomnar även dig som är i början av din karriär och vill satsa på att utvecklas som lastbilsmekaniker - inställningen är viktigare än erfarenheten. Det viktigaste är att du är en bra kollega: hjälpsam, respektfull och lösningsorienterad.Om företaget
Vi ger dig en anställning i ett tryggt och stabilt familjeföretag med ett starkt varumärke, offensiv tillväxtstrategi, framåtanda och snabba beslutsvägar. Vi är en arbetsgivare med ett starkt medarbetarperspektiv som alltid vill bli bättre och utvecklas.
Vår värdegrund är den som genomsyrar allt vi gör på Finnvedens Lastvagnar. Den står för hur vi bemöter våra kunder och varandra. Våra ledstjärnor i vardagen är yrkesstolthet, driv, öppenhet och närhet.
Sista ansökningsdatum är 2026-02-28.
För mer information om tjänsten, kontakta Servicechef Peter Johansson tfn: 070-6595505. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum.
Ser du dig själv i den här rollen? Då kan det vara just dig vi söker!
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
