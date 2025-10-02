Lastbilstekniker / Mekaniker Ängelholm
Finnvedens Lastvagnar AB / Maskinreparatörsjobb / Ängelholm
2025-10-02
Finnvedens Lastvagnar är Sveriges största privata återförsäljare av Volvo Lastvagnar, med verksamhet på 20 anläggningar i Småland, Blekinge, Skåne, Västergötland och Värmland. Företaget bedriver försäljning av Volvo Lastvagnar, service av lastvagnar och bussar, försäljning av reservdelar samt tillhandahåller tilläggstjänster så som finansiering, hyrlast och serviceavtal. Bolaget omsätter ca 1,7 miljard kronor och har ca 300 anställda. Finnvedens Lastvagnar ingår i Liljedahl Group som är en familjeägd bolagsgrupp som omsätter cirka 19 miljarder kronor och har ca 1 500 anställda.
Läs mer på http://www.finnvedenslast.se.
Vi utökar nu vårt team med en mekaniker och söker dig som vill jobba med tunga fordon
Nu letar vi efter dig som gillar att reparera tunga fordon.
För att trivas i rollen behöver du vara en person med en serviceinriktad approach till mekanikeryrket och du har ett genuint tekniskt intresse med ett hjärta som klappar lite extra för tunga fordon. Om du dessutom har en fallenhet för installation och felsökning i tekniska system är det meriterande, men inget absolut krav.Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Hos oss får du möjligheten att arbeta med branschens mest teknikdrivna mekaniker som gör allt och lite till för våra kunder. En vanlig arbetsdag består av varierande arbeten såsom felsökning, service och reparation men även uppdatering på bilar. Vi rustar dig kontinuerligt med den utbildning och kompetens du behöver för framtidens fordon och tekniker.
Om dig
Om vi får önska något så har du kommit en bra bit på väg och är redan idag etablerad som tekniker i branschen. Finns kunskap och intresse inom fordonselektronik är det en fjäder i hatten. Men vi är flexibla, är du i början av din teknikerbana och villig att satsa på ett yrke som lastbilsmekaniker så är du minst lika välkommen med din ansökan.
Vi tar för givet att du har grundfundamentet för vad som utgör en bra arbetskollega, att vara hjälpsam, visa respekt och du är lösningsorienterad.Om företaget
Vi ger dig en anställning i ett tryggt och stabilt familjeföretag med ett starkt varumärke, offensiv tillväxtstrategi, framåtanda och snabba beslutsvägar. Vi är en arbetsgivare med ett starkt medarbetarperspektiv som alltid vill bli bättre och utvecklas.
Vår värdegrund är den som genomsyrar allt vi gör på Finnvedens Lastvagnar. Den står för hur vi bemöter våra kunder och varandra. Våra ledstjärnor i vardagen är yrkesstolthet, driv, öppenhet och närhet.Så ansöker du
Sista ansökningsdatum är 15 november 2025.
För mer information om tjänsten, kontakta Servicechef Martin Månsson tfn: 076-542 01 13. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då kanske du är den vi letar efter!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/19". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finnvedens Lastvagnar AB
(org.nr 556055-6515) Arbetsplats
Ängelholm Kontakt
Martin Månsson 076-5420113 Jobbnummer
9537425