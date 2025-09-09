Lastbilsmekaniker/Lastbilstekniker
2025-09-09
Vi söker Lastbilstekniker till Östra Ljungby
Börjessons Lastbilar AB har representerat Scania sedan 1955 och har idag sex anläggningar. Börjessons lastbilar i Östra Ljungby är en fullserviceanläggning med försäljning av nya/begagnade lastbilar och släp samt reservdelar, service och tvätt.
Arbetsuppgifterna
Arbetet som tekniker omfattar alla förekommande arbetsuppgifter på lastbilsverkstaden.

Bakgrund
Börjessons Lastbilar söker dig som är intresserad av lastbilar och gärna såklart Scania Lastbilar. Kanske har du lärt dig mer om lastbilar när du har meckat med bilarna. Om du saknar formell fordonsteknisk utbildning är det inget hinder för Börjessons Lastbilar. Bara du vill och kan lära dig mer om lastbilarna.
Börjessons Lastbilar är även intresserad av dig som har fordonsteknisk utbildning eller erfarenhet inom lastbilar, elektronik eller liknande. Har du viss datorvana så är det bra. Produkterna är tekniskt avancerade med ett ökande innehåll av styrenheter och liknande komponenter.Dina personliga egenskaper
Du måste kunna arbeta både självständigt och i grupp. Personliga egenskaper som noggrannhet, engagemang och ansvarskänsla är grundläggande för vår verksamhet kopplat till en serviceinriktad inställning.
Vi erbjuder
Hos oss erbjuder vi bra ersättningsvillkor, ansvar med befogenheter samt ett självständigt och stimulerande arbete. Då våra kunders produkter är i absolut framkant av den tekniska utvecklingen krävs kontinuerlig kompetensutveckling av vår personal precis som behovet av modern utrustning. Vi är ett kvalitetstänkande företag bland annat ISO 9001 / 14001 och Swedac certifierade. Vi erbjuder också lastbilskörkort för dig som inte har.

Så ansöker du
Om du vill bli del av vår gemenskap och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling är du välkommen att ansöka.
Ansök via vår karriärsida: https://borjessonkoncernen.teamtailor.com.
Sista ansökningsdag är den 2025-10-31. Intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas tidigare.
Vid frågor angående tjänsten kontakta Servicechef Mikael Sjöholm via e-post: mikael.sjoholm@borjessonsbil.se
.
Läs gärna mer på www.borjessonslastbilar.se.
Välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Börjessons

Kontakt
Virpi Gullstén virpi.gullsten@borjessonsbil.se Jobbnummer
