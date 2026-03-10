Lastbilsmekaniker i världsklass sökes
2026-03-10
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dennis Svensson Maskin- och Fordonsservice AB i Kungsbacka
Vi söker mekaniker!
Söker du ett välbetalt arbete i ett engagerat team med fokus på kvalité och service?
Vi är en väletablerad lastbil- och fullserviceverkstad i Kungsbacka med fokus på både tunga och lätta lastbilar. Hos oss arbetar vi med några av marknadens ledande varumärken, såsom Iveco, Scania, MAN, Mercedes, Volvo, Renault, VW.
Vår verksamhet omfattar allt som service till reparationer, felsökning och diagnosvertyg av senaste mjukvaran. Vi är auktoriserade för Iveco, där kvalitet, yrkesstolthet och kundfokus genomsyrar allt vi gör. För oss handlar det inte bara om att laga fordon, vi bygger långsiktiga partnerskap och ser till att våra kunders verksamheter rullar utan avbrott.
Beskrivning av tjänst
Vi söker nu engagerade mekaniker som vill bli en del av ett starkt team med högteknisk
kompetens och stort kundfokus. Hos oss får du arbeta i en modern verkstad där utveckling, laganda och yrkesstolthet står i centrum.Publiceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
Du har erfarenhet som mekaniker eller tekniker
Du trivs med att leverera kvalitet och värderar högt ett gott samarbete med dina kollegor
Erfarenhet av el-diagnostik eller el-mätningar är meriterande.
Körkort med utökad behörighet är meriterande
Vi erbjuder:
Som arbetsplats erbjuder vi en professionell miljö med hög kompetens, modern utrustning
och ett starkt team som samarbetar för att leverera bästa möjliga service. Här får du
möjlighet att arbeta med flera ledande märken, utvecklas inom branschen och vara en del av
ett företag som verkligen bryr sig både om sina kunder och sina medarbetare.
Hos oss är fordonen i trygga händer och det är även du som medarbetare.
Din ansökan
Känns det intressant? Ansökningar till tjänsten hanteras löpande, tveka därför inte att skicka
in din ansökan redan idag!
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Dennis Svensson
(Kundmottagning) på telefon: +46 30051922
