Lastbilsförare för sopsug sökes.
Nu söker vi sommarvikarier till vår sopsugskund.
Möjlighet till förlängning efter sommaren då vi kommer ha fortsatt behov av c-kortare i form av vassa av distributörer.
Jobbstart måndag 29/6
Vi söker dig som.
Har C-körkort och giltigt YKB.
Du får gärna ha lite erfarenhet också, och det är meriterande med CE behörighet.
Du är kvick i tanke och handling. Löser utmaningar smidigt i en varierande vardag. Har lätt att följa instruktioner.
Är positiv. Möter kunder och kollegor med ett leende och en bra inställning
Är ansvarsfull. Tar hand om bilen, godset och våra våra kunders förtroende.
Det förekommer mycket kommunikation och kundkontakter. Därför är det viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Arbetet går ut på att med sopsug åka runt och suga upp hushållssopor via anläggningar i Stockholm för att sedan tömma bilen på sopförbränningsanläggningar.
Du bör vara noggrann, självgående och ha känsla för ansvar och problemlösning.
Vi erbjuder en trygg anställning i ett stabilt företag med kollektivavtal och lång branscherfarenhet.Så ansöker du
Skicka din CV och några rader om dig själv, vi intervjuar löpande, så skicka din ansökan redan idag!
Varmt välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
E-post: gabriel@maluko.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sopsug". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maluko personal & Logistik AB
(org.nr 559342-1125), https://www.maluko.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sopsug söderort Jobbnummer
9941748