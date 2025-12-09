Lastbilschauför
Transportspecialisten TSP AB / Fordonsförarjobb / Luleå Visa alla fordonsförarjobb i Luleå
2025-12-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportspecialisten TSP AB i Luleå
Transportspecialisten TSP AB söker ytterligare lastbilschaufförer för distribution av gods till vår verksamhet i Luleå. Arbetstid är helgfria vardagar mellan klockan 07:00-16:00.
Vi söker dig som är en kompetent och serviceinriktad chaufför med kunden i fokus som delar vår strävan efter kvalitet och kundnöjdhet.
Vi har bara nya lastbilar i vår fordonsflotta och är rädda om dem, varför vi söker en person som uppskattar dem och är försiktig samt varsam i sin körstil.
Vi söker dig som
• Har ett giltigt C körkort
• Har ett giltigt YKB och giltigt förarkort
• ADR-utbildning som är giltig
• Behärskar svenska väl i tal och skrift
• Har tillgång till egen bil Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: info@transportspecialisten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSP 24-005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportspecialisten TSP AB
(org.nr 556683-2399)
Terminalspåret 6 (visa karta
)
954 32 GAMMELSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patrik Nicklasson patrik@transportspecialisten.se 0101510050 Jobbnummer
9634887