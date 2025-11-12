Lastbilschaufför sökes för link körningar

Trans4you AB / Fordonsförarjobb / Lomma
2025-11-12


Visa alla fordonsförarjobb i Lomma, Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Trans4you AB i Lomma, Helsingborg, Hässleholm, Nässjö eller i hela Sverige

Vi söker nu en glad och energisk lastbilschaufför som ska köra mest link från Göteborg eller Helsingborgs hamn.
I arbetet ingår transport av gods, med utgångspunkt i Göteborg eller Helsingborg

Publiceringsdatum
2025-11-12

Kvalifikationer
CE-Körkort
Giltigt YKB
Tidigare erfarenhet , truck-kort är inget krav, men väldigt meriterande.
Vi söker dig som är noggrann, älskar yrket och kör på ett trafiksäkert sätt.

Så ansöker du
Ansökan görs via mail. Skicka in ditt cv och personligt brev till info@trans4you.se.
Har du frågor eller funderingar kan du kontakta oss på info@trans4you.se.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: info@trans4you.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Trans4you AB (org.nr 559037-5290)
Stallgatan 4 (visa karta)
234 35  LOMMA

Jobbnummer
9600683

Prenumerera på jobb från Trans4you AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Trans4you AB: