Lastbilschaufför sökes för link körningar
Trans4you AB / Fordonsförarjobb / Lomma Visa alla fordonsförarjobb i Lomma
2025-11-12
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trans4you AB i Lomma
, Helsingborg
, Hässleholm
, Nässjö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en glad och energisk lastbilschaufför som ska köra mest link från Göteborg eller Helsingborgs hamn.
I arbetet ingår transport av gods, med utgångspunkt i Göteborg eller HelsingborgPubliceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
CE-Körkort
Giltigt YKB
Tidigare erfarenhet , truck-kort är inget krav, men väldigt meriterande.
Vi söker dig som är noggrann, älskar yrket och kör på ett trafiksäkert sätt.Så ansöker du
Ansökan görs via mail. Skicka in ditt cv och personligt brev till info@trans4you.se
.
Har du frågor eller funderingar kan du kontakta oss på info@trans4you.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: info@trans4you.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trans4you AB
(org.nr 559037-5290)
Stallgatan 4 (visa karta
)
234 35 LOMMA Jobbnummer
9600683