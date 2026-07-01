Lastbilschaufför avfallshämtningen Semestervikariat
Örebro kommun / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
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Vill du ha ett givande jobb där du är med och bidrar till ett trevligare Örebro? Sök tjänsten som avfallshämtare till Transport Avfall idag!
Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare, varje dag!Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Inom Avfallsverksamheten erbjuder vi örebroarna en miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering. Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning. Det som återvinns används till produktion av nya saker och på så sätt sparar vi på våra naturtillgångar. Som medarbetare inom Avfall på Tekniska förvaltningen bidrar du till att göra vardagen enklare för örebroarna. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en hållbar och tillgänglig avfallshantering som motiverar och gör det enkelt för örebroarna att sortera på rätt sätt. Vi gör det i nära dialog och samspel med kollegor, politik, medborgare och näringsliv. Hos oss får du en chans att utveckla både dig själv och kommunen.
Exempel på arbetsuppgifter:
hämta avfall med baklastad sopbil
transportera farligt avfall
tömning av containrar
ingå i arbetet med vår kärlservice och eventuellt utföra andra maskintjänster
följa gällande trafikregler och skyddsföreskrifter
sköta verksamhetens fordon
arbeta kvalitets- och miljömedvetet
löpande rapportering i aktuella verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Inom Avfall blir du del av ett gäng på cirka 70 medarbetare som tillsammans arbetar för att leverera en hållbar och tillgänglig avfallshantering. Vi vill göra det enkelt för örebroarna att sortera rätt och minska sitt avfall. Vi utgår från flera olika arbetsplatser, och rör oss över hela Örebro kommun för att ta hand om kommunens avfall, vilket betyder att du träffar många kollegor och invånare i din arbetsvardag.
Som medarbetare inom Avfall på Teknik- och Serviceförvaltningen bidrar du till att göra vardagen enklare för örebroarna. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en hållbar och tillgänglig avfallshantering som motiverar och gör det enkelt för örebroarna att sortera på rätt sätt. Vi gör det i nära dialog och samspel med kollegor, politik, medborgare och näringsliv. Hos oss får du en chans att utveckla både dig själv och kommunen. Du uppmuntras att utveckla lösningar som förnyar och överraskar positivt. Är du rätt person att anta utmaningen?Kvalifikationer
Vi söker dig som är social och serviceinriktad och som gör ditt bästa för att leverera lösningar i mötet med både kollegor och medborgare. Din samarbetsförmåga är god men du trivs även med att arbeta självständigt. Du behärskar det svenska språket i såväl tal som i skrift då arbetet innebär mycket kontakter med Örebro kommuns medborgare. För att lyckas i rollen som avfallshämtare krävs det att du tar ansvar över att du fysiskt klarar av arbetsuppgifterna då tjänsten kan innebära en del ansträngande uppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
avslutad och godkänd gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig
körkort med C-behörighet
giltigt yrkeskompetensbevis för tung lastbil
god fysik
Meriterande:
ADR utbildning
viss datavanaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat, olika perioder beroende på vilken bil man ska vara vikarie på
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1-3
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kommer att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 15 juli. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer samt referenstagning kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tos 3612/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Kommunal, Skola-teknik +46104429250 Jobbnummer
9987934