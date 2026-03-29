Lastbilschaufför
2026-03-29
HÅJ Transporter AB är ett transportföretag i södra Stockholm.
Vi söker dig som har C-körkort.
Tjänsten utgår från vår terminal i Jordbro.
Din huvudsakliga uppgift är att transportera och leverera drycker till våra kunder. Du planerar och genomför dina körningar på ett säkert, strukturerat och punktligt sätt.
Arbetet har ett högt tempo och innebär tunga lyft, vilket kräver god fysisk förmåga. Vi söker därför dig som är serviceinriktad, stresstålig, pålitlig och ambitiös. Du behöver även kunna läsa, tala och förstå svenska väl.
Lön enligt kollektivavtal med transportarbetareförbundet.
Du som söker detta arbete ska ha:
• minst C-körkort
• YKB
• digitalt färdskrivarkort
• erfarenhet av distributionsarbete med lastbil
• god lokalkännedom i hela Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
E-post: ckort@hajtrp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastbil heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håj Transporter AB
(org.nr 556543-4833) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
H Å J Transporter AB Jobbnummer
9825762