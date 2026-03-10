Lastbilschaufför
2026-03-10
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportpunkten AB i Tyresö
C-kortschaufför sökes till Transportpunkten
Är du en positiv och ansvarstagande person med C-körkort? Då kan du vara den vi söker!
Transportpunkten är ett stabilt och väl etablerat företag som har funnits i många år.
Nu söker vi en C-kortschaufför för budtransporter i Stockholm. Körningarna trafikleds av Foria och består av pall- och byggfrakttransporter till kunder i Stockholmsområdet.
Om rollen
Som chaufför hos oss kommer du att:
Leverera styckegods och pall till kunder i Stockholmsområdet.
Vara ett trevligt och professionellt ansikte utåt.
Arbeta måndag-fredag kl. 06:00-15:00
Utgångspunkt är i nuläget Tyresö eller Södertälje men det finns möjlighet att parkera arbetsbilen hemma, under förutsättning att lämplig parkeringsplats finns.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet - viktigast är din inställning, ditt ansvarstagande och att du vill lära dig arbetet.
Vi erbjuder
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö.
Möjlighet att växa in i rollen och utvecklas över tid.
Lön enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Har en positiv inställning och uppskattar god service.
Är motiverad att lära dig arbetsuppgifterna och ta ansvar i din roll.
Ger kunder ett tryggt och trevligt bemötande.

Kvalifikationer
C-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Skicka din ansökan till: transportpunkten@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Transportpunkten AB
(org.nr 556758-2233)
Herkulesvägen 19 (visa karta
)
135 47 TYRESÖ Körkort
