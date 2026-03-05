Lastbilschaufför
Lastbilschaufför med CE-behörighet sökes till RM Frakt!
Är du en flexibel och professionell chaufför som trivs med variation i vardagen? Nu växer vi på RM Frakt och söker nya kollegor som vill bli en del av vårt härliga gäng.
Vi erbjuder ett arbete där ingen dag är den andra lik. Hos oss får du köra allt från lokala dagsturer till fjärrkörningar där du övernattar i lastbilen. Vi hanterar både torrgods och tempererade transporter, vilket ställer krav på noggrannhet och att du kan hantera dessa typer av gods.
Vi söker dig som:
* Har CE-behörighet.
* Innehar giltigt YKB och digitalt förarkort.
* Är flexibel gällande arbetstider och uppdrag - du gillar variation!
* Är punktlig, ansvarstagande och ser till att godset kommer fram i rätt tid och rätt skick.
* Talar och förstår svenska.
Vad vi erbjuder:
* En varierad tjänst med både när- och fjärrkörning.
* Moderna fordon och bra arbetsredskap.
* En arbetsplats där vi hjälps åt och värnar om varandra.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till info@rmfrakt.se
.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Vi ser fram emot att träffa våra nästa kollegor!
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
