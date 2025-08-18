Lastbilschaufför
Dexpress AB / Fordonsförarjobb / Nässjö
2025-08-18
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Visa alla jobb hos Dexpress AB i Nässjö
, Jönköping
, Växjö
, Kalmar
, Göteborg
eller i hela Sverige
Chaufförer sökes till vårt fantastiska team i Nässjö!
Vi söker nu chaufförer med en positiv och härlig inställning till sitt arbete. Vill du bli en del av vårt grymma team och arbeta med omväxlande och spännande uppdrag? Då kan det vara just dig vi söker!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Körning med trailerdragare där du hämtar trailer/container på Nässjö Kombiterminal.
Lossning av gods i södra Sverige, samt lastning och koppling av trailers i Nässjö.
Ansvara för smidiga transporter och säkerställa att gods hanteras effektivt och korrekt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att köra med trailerdragare.
Är ansvarsfull, flexibel och har en positiv inställning till ditt arbete.
Trivs med att köra mellan olika destinationer och har goda färdigheter i lastning och lossning.
Är noggrann och ansvarsfull i ditt arbete.
Vi erbjuder:
Ett roligt och omväxlande jobb i ett professionellt och glatt team.
Konkurrensmässig lön och bra arbetsvillkor.
En stabil arbetsgivare med lång erfarenhet och ett bra arbetsklimat.
Är du redo att bli en del av vårt team i Nässjö? Skicka in din ansökan till oss idag! Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt fantastiska team.
Man ligger ute från Måndag till Fredag med återkommande resor till Nässjö .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
georgia@dexpress.nu
E-post: georgia@dexpress.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DeXpress AB
(org.nr 556997-9643)
571 34 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nässjö Kontakt
Georgia Amiridou georgia@dexpress.nu Jobbnummer
9461850