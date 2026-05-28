Lärteamstödjare till Arenaskolan
2026-05-28
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Läs gärna mer på timra.se
En av skolans viktigaste roller
Vill du göra verklig skillnad för ungdomar - varje dag?
På Arenaskolan söker vi nu en lärteamstödjare som med trygghet, relationsskapande förmåga och stort engagemang vill vara en central del av vår verksamhet.
Som lärteamstödjare är du en nyckelperson i skolans vardag. Du finns nära våra elever, stöttar lärteamet och bidrar till att skapa trygghet, studiero och goda relationer. Rollen passar dig som är flexibel, handlingskraftig och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som:
Har en mycket god förmåga att skapa relationer med tonåringar
Är trygg, tydlig och lugn i ditt sätt att vara
Klarar av att hantera många bollar i luften samtidigt
Är lösningsfokuserad och ser vad som behöver göras
Kan möta elever med både värme och höga förväntningar
Har lätt för att samarbeta med lärare, elevhälsoteam och övrig personal
Bidrar positivt till en god arbetsmiljö och lagkänsla
Hos oss kommer du att:
Vara ett viktigt stöd för elever under skoldagen
Bidra till trygghet och studiero i och utanför klassrummet
Samarbeta nära skolans lärteam och elevhälsoteam
Bygga relationer som gör skillnad på riktigt
Vara en vuxen som eleverna kan lita på
På Arenaskolan arbetar vi utifrån våra kärnvärden:
Trygghet och studiero - goda relationer - tillgänglig undervisning.
Vi tror att vuxnas sätt att vara spelar stor roll. Därför söker vi inte bara rätt kompetens - utan framför allt rätt person.
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som vill vara med och göra Arenaskolan ännu bättre för våra elever - varje dag.
För att bli aktuell för tjänsten kan du i samband med intervju eller inför anställning behöva:
uppvisa giltig ID-handling
vid behov styrka utbildning med betyg eller examensbevis
kunna visa att du har rätt att arbeta i Sverige genom giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisa giltigt körkort
vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
Vid en eventuell anställning behöver du även uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via polisens hemsida och det är endast utdraget "Utdrag för arbete inom skola eller förskola" som accepteras. För att underlätta och snabba på rekryteringsprocessen får du gärna beställa utdraget redan nu via denna https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå Kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
861 41 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Rektor
Annelie Granö Sörell annelie.grano-sorell@timra.se +46701040744 Jobbnummer
9933685