Larmtekniker/Trygghetstekniker
2026-01-13
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
, Luleå
, Boden
, Arvidsjaur
, Haparanda
eller i hela Sverige
Om jobbet
I rollen som trygghetstekniker ansvarar du för att träffa kunder på förbokade möten, där du utför installationer och återkommande service av larmprodukter. Arbetet omfattar komplett projektering, dokumentation och installation av larmkomponenter utifrån varje kunds individuella behov.
Under kundbesöken går du tillsammans med kunden igenom larmsystemet, introducerar vår app och säkerställer att kunden känner sig trygg i användandet av våra tjänster. En viktig del av rollen är även att identifiera och föreslå kompletterande produkter och tjänster som kan stärka kundens skydd, så att varje kund får en lösning som är anpassad efter deras behov och bostad. Kundmötet präglas av kunskap, förtroende och hög servicenivå.
Anställningen inleds med en grundlig utbildning som omfattar både teoretiska och praktiska moment, och avslutas med fältutbildning tillsammans med en erfaren kollega som mentor. Efter utbildningen är du redo att självständigt driftsätta nya larmsystem.
Placeringsort: Piteå eller Älvsbyn med omnejd
Vem är du?
Vi söker dig som har B-körkort och som är fri från anmärkningar i belastningsregistret, vilket är särskilt viktigt eftersom vi arbetar med säkerhetslösningar i människors hem. Du har ett intresse för teknik och försäljning, men det viktigaste är din vilja att lära - vi ger dig både utbildning och coachning inom området.
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, noggrann och trivs med att lösa problem. Du har lätt för att ta ansvar och har en god kommunikativ förmåga. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande. B-körkort och goda kunskaper i svenska krävs.
Du bör trivas med att ta ansvar för din egen arbetsdag och vara resultatinriktad även vid ett högt tempo. Du tar ansvar för dina egna resultat både gällande försäljningen samt kundhanteringen.
Eftersom vi arbetar med svagström behöver du inte vara behörig elektriker för att söka tjänsten - det viktigaste är att du har rätt inställning och vill utvecklas tillsammans med oss.
Hos oss på LF Norrbotten står det personliga mötet i centrum. Vi är övertygade om att trygghet och förtroende byggs bäst när vi finns nära våra kunder - både digitalt och på plats. Sedan 1848 har vi funnits här för Norrbotten, och vi är ägs av våra kunder. Vårt hjärta klappar lite extra för människorna som bor här, vi återinvesterar i samhället genom att stötta olika verksamheter och initiativ i länet.
Allt fler norrbottningar väljer oss för att vi kombinerar lokal närvaro med genuint personlig service och omtanke. Som kundägt bolag sätter vi alltid kundens behov främst och strävar efter att erbjuda snabb, personlig och omtänksam service. Vänlighet och omtanke är ledord som genomsyrar allt vi gör både i mötet med våra kunder och i samarbetet mellan oss som kollegor.
Vårt mål är tydligt: Vi vill vara det självklara valet när norrbottningar väljer bank, försäkringar och larm - allt för att skapa trygghet i vardagen.
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du blir en del av ett starkt varumärke med stolta traditioner och framtidstro.
