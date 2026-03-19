Larmtekniker
Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Kalmar Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Kalmar
2026-03-19
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen i Kalmar
, Västervik
eller i hela Sverige
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara administration, reparation, installation och felsökning av trygghetslarmssystem och välfärdsteknik på omsorgs- och socialförvaltningens vård- och omsorgsboenden, boendestöd, gruppbostad samt till viss del hemtjänst.
Du kommer fungera som första linjens support mot verksamheten via internservice och telefon men även ute på plats. Utbildning av personal förekommer. Arbete med våra olika mobila system ingår i tjänsten.
Tjänsten innebär kontakt med omsorgs- och socialförvaltningens personal, leverantörer, fastighetsägare och omsorgstagare/brukare, där ditt goda bemötande är av stor vikt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning inom el/data eller motsvarande erfarenhet.
Du skall ha grundläggande kunskap om data, tele och IP-kommunikation, tidigare erfarenhet av att ha arbetat som tekniker och/eller installatör samt att du skall ha ett problemlösande och tekniskt tänk. Du behöver vara händig och ha ett gott bemötande då du i ditt dagliga arbete kommer i kontakt med omsorgstagare/brukare, anhöriga och personal. Arbete sker både i grupp och ensam.
Erfarenhet av arbete i Microsoft Offices olika program krävs.
Teknisk utbildning på högskolenivå samt vana av mobiladministration, i olika system, är meriterande. Då vi har flera införandeprojekt är även vana av projektledning en meriterande kompetens.
B-körkort är ett krav då arbetet utförs på flera olika platser inom förvaltningarna.
För att kunna komma i fråga för en anställning inom omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Välkommen med din ansökan! Vi tillämpar löpande rekrytering så skicka in din ansökan så snart du har möjlighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313265". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mikael Lundgren 010-3523421 Jobbnummer
9806224