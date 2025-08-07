Larmtekniker
Jobway AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Nynäshamn Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Nynäshamn
2025-08-07
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Nynäshamn
, Trosa
, Södertälje
, Tyresö
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett välmående säkerhetsföretag som står inför en spännande tillväxtresa? Säkerhetsbolaget FST AB söker en driven och kundorienterad larmtekniker till Nynäshamn och Stockholmsområdet. Låter detta som något för dig? Tveka inte att ansöka redan idag!
Att arbeta som larmtekniker hos Säkerhetsbolaget FST AB innebär en spännande och varierande arbetsdag. Rollen innefattar driftsättning, installationer, service, felsökning och kompletteringar av olika säkerhet- och passersystem. Det är en ansvarstagande och utvecklande roll där du levererar en hög service och branschledande säkerhetslösningar till företagets kunder.
För att lyckas i denna roll har du:
3 års erfarenhet från en roll som tekniker inom säkerhet.
B-körkort.
Ostraffad.
Svenska i tal och skrift.
Gymnasieutbildning inom El/energi eller larm/säkerhet alternativt annan likvärdig eftergymnasial utbildning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du som person är en lagspelare och uppskattar vår fina sammanhållning. Din förmåga av kommunikation, planering och ansvar värdesätts där din positiva attityd speglar dig själv som person och verksamheten.
Säkerhetsbolaget FST AB erbjuder:
Ett företag som satsar på delaktighet, utveckling och utbildning.
Utvecklingsmöjligheter på ett tryggt företag som står inför en tillväxtresa.
Gemensamma aktiviteter.
Förmånsbil, friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning och kollektivavtal.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan med ditt CV! I denna rekrytering samarbetar Säkerhetsbolaget FST AB med Jobway rekrytering. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Adam.wilander@jobway.se
.Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Säkerhetsbolaget FST är en ledande aktör inom säkerhetslösningar med utgångspunkt från Stockholm och Dalarna. Idag levererar man lösningar till kunder inom bland annat butik, kontor, industri samt BRF och har under åren byggt upp lång erfarenhet av installationer för övervakning, passersystem, brandskydd och larm. Med en stark företagskultur och service i fokus är man en leverantör i teknisk framkant som strävar efter att vara en förebild i branschen. Företaget är en del av Sparc Group. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9449697