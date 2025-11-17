Larmoperatör Trygghets- och larmcentralen, Kalmar kommun
2025-11-17
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Kalmar kommuns larmcentral tillhör Kalmar kommun och du hittar oss på Kalmar Brandstation. Som renodlad larmcentral har vi funnits sedan 2018 och vi arbetar ständigt på att utveckla oss. Vi arbetar både mot Kalmar kommun, samt stora delar av Kalmar län.
Vi är cirka 12 larmoperatörer som idag arbetar med att:
• stödja räddningstjänsten i deras arbete, gäller för 9 kommuner i Kalmar län
• möta medborgare främst via telefon, e-post och webb.
• ta emot och hantera olika larm, exempelvis automatiska brandlarm, inbrottslarm och trygghetslarm
• besvara olika journummer
• representera Trygghets- och larmcentralen i samtal med exempelvis media
• söka information via olika kanaler
• informera, vägleda och hjälpa personer rätt
• utföra kameraövervakning för förhindrande av inbrott och skadegörelse
• hantera radiotrafik i olika nät
Vid varje arbetspass arbetar minst två larmoperatörer och ett vakthavande befäl från räddningstjänsten i larmcentralen. Grundbemanningen är den samma under dygnets alla timmar, året runt. Du som söker ska därmed kunna arbeta dag/kväll/natt samt helg.
Vi tycker att det är viktigt att ge dig rätt förutsättningar för att hantera tjänsten som larmoperatör och ger dig därför fyra veckor internutbildning innan du förväntas att arbeta självständigt. Anställningen och grundutbildningen omfattar utbildning till kommunal larmoperatör. För den som är lämplig och/eller har meriter från att leda räddningstjänstens arbete från larmcentral kommer även uppdraget som Larm- och ledningsoperatör ingå i tjänsten.Kvalifikationer
För att få jobb hos oss vill vi att du som lägst har en gymnasial utbildning gärna med administrativ inriktning. Du har mycket god datorvana liksom erfarenhet från administrativt arbete och dokumentation. Erfarenhet från tidigare arbete i larmcentral, kundtjänst samt nattarbete är meriterande.
Som larmoperatör arbetar du med dator och telefon/headset som ditt huvudsakliga arbetsredskap i ett gemensamt larmmottagningsrum, därav ställer vi höga krav på din förmåga att kommunicera tydligt. Arbetet kräver att du kan svenska och engelska i både tal och skrift, har du andra språkkunskaper är det meriterande.
Vi vill ha en kollega med hög servicekänsla och god social förmåga som är proffs på bemötande och service. För oss är det viktigt att du är trygg och stabil i dig själv och kan förmedla det i kontakter med andra. Tjänsten kräver att du snabbt kan skapa dig en bild av vad som hänt i olika situationer för att kunna prioritera inkommande samtal och larm. Du hanterar press och svåra situationer utan att det påverkar din prestation eller ditt bemötande. Du trivs med att arbeta snabbt och kan växla i tempo.
Tjänsten kräver att du är svensk medborgare. Registerkontroll från belastningsregister och misstankeregister kan komma att genomföras.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap. Ersättning
