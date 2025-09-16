Lärling inom sotning - ta chansen!
2025-09-16
Vill du ha ett rörligt arbete, på höga höjder och med stolta traditioner? Är du praktiskt lagd och vill ha en framtid hos oss? Då ska du fortsätta läsa nu!
Nu söker vi en skorstensfejarlärling till Halmstad. Är du utbildad skorstensfejare är du också varmt välkommen med din ansökan. Du kommer att ha Halmstad om din hemmaort, men kan också komma att jobba i Kungsbacka, Mark, Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm. Du anställs av Halmstads Sotningsväsende som är en del av SoVent Group, Sveriges ledande aktör inom Sotnings- och ventilationstjänster. Koncernen består av 44 bolag och drygt 530 anställda.
Vad kommer du att jobba med?
• Traditionell sotning
• Ventilationsrengöring på skolor, restauranger samt villor och småhus
• Inomhusklimat i alla dess former
Som skorstensfejarlärling är du en viktig del i vår verksamhet och fortsatta resa. Den första tiden kommer du att jobba med en erfaren kollega. Du kommer att arbeta både inom sot och ventilation för att få lära dig och samtidigt se vart du vill utvecklas vidare. För dig som vill finns goda utvecklingsmöjligheter. Vi har en egen skola, SoVent Academy, där du som vill erbjuds utbildning inom både det tekniska området och exempelvis ledarskap och ekonomi.
Vem är du?
• Du är engagerad och positiv
• Du tar egna initiativ och är driven
• Du trivs i arbetsgruppen och bidrar till bra stämning
• Du är intresserad av yrket, vill lära dig och har ett praktiskt handlag
• Du har B-körkort för manuell växellåda
Vad är det bästa med att jobba hos oss?
• Ett varierat yrke med fina utsikter från höga höjder
• Bra utvecklingsmöjligheter
• Trygghet i en större organisation
• Hög servicenivå med målet att ge kunden den bästa inomhusmiljön
• Moderna verktyg och arbetssätt
Är du redan utbildad skorstensfejare med några års erfarenhet är också du välkommen att ansöka till tjänsten, även om vi i den här annonsen i första hand söker en lärling.
Passar du in på beskrivningen?
Passar du in på beskrivningen?

Ansök snabbt och enkelt - redan idag! Vi utvärderar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 13:e oktober. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på uppgifterna nedan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
