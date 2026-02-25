Lärling - brandlarm
Btp Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Lysekil Visa alla installationselektrikerjobb i Lysekil
2026-02-25
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Btp Sweden AB i Lysekil
, Sotenäs
, Munkedal
, Uddevalla
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Är du en lärling och vill utvecklas inom brandlarm? Då är detta kanske ditt nästa jobb!Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Som lärling hos oss arbetar du huvudsakligen med installation och montage av brandlarm inom ny- och ombyggnationer i olika former och projekt. Tillsammans med dina kollegor jobbar ni i ett sammansvetsat team där kvalitet och säkerhet är i fokus.
Du kommer bland annat jobba i dessa områden: Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla.
Axplock av arbetsuppgifter:
• Nyinstallation av brand-komponenter
• kabeldragning
• Jobba utifrån ritningar
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde omgående.
Vad söker vi?
Vi söker dig som är en lärling och som är intresserad av att utveckla dig själv och din kunskap inom brandlarm!
Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en glad person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Vi ser även att du är intresserad av och vill lära dig mer om säkerhet och brandlarm.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.Kvalifikationer
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande:
• ECY
• Liftkort
• Safe Construction
• SSG
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Svagström - Lysekil ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi dom bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: jobb.gbg@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svagström - Lysekil". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
453 35 LYSEKIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jonas Mellbin jonas@btp.se 0732442304 Jobbnummer
9762146