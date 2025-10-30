Lärarvikarier till vikariepool i Södertörn
Bemannia AB (Publ.) / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Brinner du för arbete med barn och unga? Är du intresserad av ett flexibelt och utvecklande extrajobb? Bli lärarvikarie i vår vikariepool söder om Stockholm!
Om uppdraget
Bemannia söker nu vikarier till vår vikariepool. Du arbetar ambulerande på olika grundskolor i södra Stockholm, bl.a. Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Botkyrka. Du ersätter skolans ordinarie personal vid akuta behov och blir bokad med kort varsel. Vikariatens längd varierar från enstaka dagar till längre vikariat. Du väljer själv vilka dagar i veckan du vill arbeta och vi matchar dig med uppdrag som passar din tillgänglighet och kvalifikationer. Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som lärarvikarie ersätter du den ordinarie personalen och dina arbetsuppgifter innefattar;
Att ansvara för och leda undervisning enligt en färdig planering
I vissa fall själv planera lektioner
Att vara rastvärd förekommer
Dina kvalifikationer
Fullständig gymnasieexamen eller motsvarande
Minst 6 månaders erfarenhet av undervisning inom grundskola på heltid
Tillgänglig för arbete minst 2 vardagar per vecka
Kunna bli bokad på uppdrag samma morgon
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia ser vi till att du blir matchad med rätt uppdrag. Som anställd hos oss genomgår du en introduktionsutbildning där du får verktyg för att leda och lära andra. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl, har du däremot frågor går det bra att vända sig till vikarie@bemannia.se
.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Bemannia Snabbemanning vikarie@bemannia.se 08 122 00 450 Jobbnummer
9580879