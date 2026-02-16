Lärarutbildningstjänst i Skellefteå kommun
2026-02-16
Lockas du av möjligheten att arbeta i klassrummet samtidigt som du utbildar dig till lärare? Då kan det här bli starten på din resa in i ett av samhällets viktigaste yrken. I samarbete med Umeå universitet startar hösten 2026 en arbetsintegrerad lärarutbildning för dig som vill bli grundlärare i årskurs 4-6. Skellefteå kommun är en av de kommuner som skapat tjänster för dig som vill arbeta samtidigt som du utbildar dig för att bli behörig lärare.
Frågor om utbildningen besvaras av lärarhögskolan vid Umeå universitet. Här hittar du mer information om utbildningen, hur du anmäler dig och kontaktuppgifter:
Arbetsintegrerad utbildning - Umeå universitet (https://www.umu.se/utbildning/program/grundlararprogrammet---grundskolans-ak-4-6/arbetsintegrerad-utbildning-id1685139/)
Ansökan till utbildningen är öppen 16 februari -16 mars.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enheten Karriär och utveckling på Skellefteå kommun. Enklast når du oss via mejl på kompetensutvecklingUTB@skelleftea.se
(mailto:kompetensutvecklingUTB@skelleftea.se
)
DIN ROLL
Som arbetsintegrerad student arbetar du som obehörig lärare i årskurs 4-6 tre dagar i veckan på en av kommunens grundskolor. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och följer du upp undervisning som utgår från läroplanen.
Rollen innebär nära kontakt och samarbete med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du bidrar till att skapa struktur, trygghet och motivation i klassrummet. Under hela utbildningen har du stöd av en mentor i verksamheten, vilket ger dig goda förutsättningar att utvecklas i rollen som lärare och omsätta teoretiska kunskaper i praktiken.
Den arbetsintegrerade utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över fem år. Utbildningen ges på distans med 75 procents studietakt och kombineras med arbete 50 procent i skolan. Två dagar i veckan är avsatta för schemalagda studier och tre dagar för arbete. Utbildningen ges på distans, men varje termin möts ni också vid några fysiska träffar på Umeå universitet.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har högskolebehörighet och som har sökt den arbetsintegrerade lärarutbildningen för årskurs 4-6 vid Umeå universitet. För att kunna anställas behöver du vara antagen till utbildningen:
Läs mer om utbildningen och ansök här (https://www.umu.se/utbildning/program/grundlararprogrammet---grundskolans-ak-4-6/arbetsintegrerad-utbildning-id1685139/)
Du har ett genuint intresse för läraryrket och vill kombinera studier och arbete under en längre tid. Att tala inför grupper känns naturligt för dig och du kan kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt anpassat till elevernas ålder och behov.
Eftersom du kombinerar arbete och studier är det viktigt att du arbetar strukturerat, tar ansvar för ditt eget lärande och har förmåga att hantera perioder med högt tempo. Du behåller lugnet i föränderliga situationer och har ett flexibelt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Erfarenhet av arbete med barn och unga - i skola, föreningsliv eller annan verksamhet - är meriterande. På vissa arbetsplatser kan körkort vara meriterande, särskilt där bussförbindelserna är begränsade.
DIN NYA ARBETSPLATS
Hos oss blir du en del av en av kommunens största verksamheter, med runt 35 grundskolor spridda över hela Skellefteå. Här märks kommunens snabba utveckling tydligt. Som arbetsintegrerad student får du en kombination av studier och praktiskt arbete som få utbildningar kan erbjuda. Du får stöd av kollegor, trygghet i en stabil kommunal verksamhet och en möjlighet att successivt växa in i läraryrket i takt med dina studier.
När du skickar in din ansökan till lärarutbildningstjänst i Skellefteå kommun får du ange vilka av de skolor som ingår i satsningen du är intresserad av att arbeta på. Vill du läsa mer om varje skola kan du besöka: Grundskolor i Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/invanare/startsida/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor-a-o?page=1).
BRA ATT VETA
Eftersom du både ska studera och arbeta finns två processer som löper parallellt. Du söker utbildningen hos Umeå universitet och tjänsten hos oss på Skellefteå kommun.
Efter avslutad utbildning och beviljad lärarlegitimation övergår din anställning till en tillsvidareanställning som grundlärare i årskurs 4-6. Du placeras inom det rektorsområde där du haft din utbildningsplats, genom en direkt inplacering utan ny annonsering.
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. I samband med att du skickar in din ansökan ska du även bifoga en bekräftelse från antagning.se som visar att du har sökt utbildningen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "648504". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
HR-partner, inriktning rekrytering
Maria Alm 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9743327