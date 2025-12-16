Lärare (timvikariat) till SiS ungdomshem Långanäs!
2025-12-16
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Långanäs tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta ungdomar? Då är jobbet som timvikarie i skolan en meningsfull och spännande utmaning. Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Skolverksamheten inom SiS följer samma författningar som övriga skolväsendet. Skolan har ansvar för alla inskrivna ungdomars utbildning. Ungdomarna som vistas på ungdomshemmet ska få den utbildning de behöver och har rätt till. De placerade ungdomarna är mellan 16-21 år. Nästan all undervisning sker inom ramen av introduktionsprogrammet; individuellt alternativ, men det kan också förekomma skolpliktiga elever samt elever inom ramen för anpassad skola. Alla elever har en individuell studieplan där de tillsammans med mentor och studie- och yrkesvägledare sätter upp mål och läser grundskole- och/eller gymnasiegemensamma ämnen utifrån sina behov. Undervisningen bedrivs på heltid i mindre undervisningsgrupper.
Vi söker timvikarier som arbetar i skolan när behovet finns. För eleverna är skolan mycket viktig och därför behöver vi utöka med timvikarier som hjälper oss med att kunna erbjuda den undervisningstid som eleverna har rätt till.
I ditt uppdrag ersätter du ordinarie personal i skolverksamheten när dessa är frånvarande. Det kan innebära att du intar rollen som lärare inom olika ämnen. Du samarbetar inte bara med lärare utan även andra professioner, såsom sjuksköterskor, behandlingspedagoger och psykologer.
Alla som börjar på Långanäs går en lokal introduktion om tre dagar för att få rätt förutsättningar att kunna utföra sitt arbete, oavsett profession.Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Erfarenhet är värdefullt men viktigast av allt är att du vill göra skillnad för varje individ och att du är flexibel. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatisk förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Hög anpassningsförmåga och lyhördhet är en förutsättning för att sätta sig in i nya miljöer och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Det är viktigt att du är ansvarsfull, initiativtagande, har en god samarbetsförmåga och kan sätta gränser när det behövs.
Du ska:
• ha erfarenhet av pedagogiskt arbete i skolmiljö
• ha B-körkort
Meriterande är:
• lärarlegitimation för grundskolans senare år och/eller gymnasiet alternativt ha påbörjad utbildning till lärare
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning/timanställning där du arbetar vid behov.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast söndagen 11 januari 2026.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Vid frågor kring tjänsten kan du kontakta:
v. 51-52: Lisa Fallegård, specialpedagog, på 010-453 3703 alt. lisa.fallegard@stat-inst.se
v. 1-2: Michael Nilsson, rektor, på 010-453 3701 alt. michael.nilsson4@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
