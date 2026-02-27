Lärare till särskilt uppdrag
Tingsryds kommun, Barn- och elevhälsan / Grundskollärarjobb / Tingsryd Visa alla grundskollärarjobb i Tingsryd
2026-02-27
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, Barn- och elevhälsan i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
Vill du jobba i ett elevnära uppdrag där du får verklig möjlighet att göra skillnad?
Då kan du vara vår nya medarbetare i den centrala barn- och elevhälsan.
Vi söker en engagerad lärare till ett helt nytt uppdrag med huvudsakligt fokus på individinriktade insatser i form av såväl undervisning som relations- och trygghetsskapande arbete.
Vi startar nu upp ett nytt sätt att arbeta för att främja ökad skolnärvaro samt för att säkerställa en sammanhållen skolgång i vår kommun för elever placerade i samhällsvård. Uppdraget riktar sig till enskilda elever i Tingsryds grundskolor åk F-9 och till anpassad grundskola och gäller specifikt
• elever som är i en situation med omfattande problematisk skolfrånvaro, samt
• elever som är under placering i samhällsvård och planeras få sin skolgång i Tingsryd
Arbetet påbörjas med uppbyggnad under vårterminen 2026 och du får en unik möjlighet att vara med från början och utforma arbetssätt och rutiner.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Du kommer huvudsakligen att möta och arbeta intensivt med enskilda elever som befinner sig i en situation med omfattande problematisk skolfrånvaro, vilket kan innebära att de inte har deltagit i undervisning under en längre period.
Du kommer också att möta elever som är placerade i samhällsvård och har eller är på väg att påbörja undervisning i någon av våra skolor.
Organisatoriskt ingår du Tingsryds kommuns centrala barn- och elevhälsa, där du blir kollega med övriga centrala stödfunktioner som skolpsykolog och logoped. Där får du, tillsammans med kollegor och chef, en viktig roll i att utforma detaljerna för uppdraget.
Du har din fasta punkt och tillhörighet i den centrala barn- och elevhälsan, där du också medverkar i APT och teammöten, men alla kommunens respektive skolenheter kan vara din aktuella arbetsplats när du är aktiv i uppdrag. Dina uppdrag kommer via rektor och hanteras hos central barn- och elevhälsa enligt en tydlig ärendegång.Dina arbetsuppgifter
Du går in i beslutade elevärenden med en tidsbegränsad insats. Den aktuella skolenheten blir då din dagliga arbetsplats, där du undervisar eleven enskilt eller i mindre grupp. Din aktiva medverkan i möten med vårdnadshavare och övriga som samverkar runt eleven kommer att spela en stor roll.
Ditt uppdrag riktar sig direkt till eleven för att, utöver undervisning, ge strategier för ett ökat skolnärmande och en bättre fungerande skolvardag. Med din kompetens som lärare kommer du att bidra med en nyckelroll i det gemensamma arbetet för att bryta en ogynnsam utveckling. En viktig del i ditt uppdrag kommer vara att skapa relationer med och bygga förtroende hos de elever du undervisar och hjälper.
Tillsammans - rektor, lärare och elevhälsa på den aktuella enheten - bildar ni team runt eleven. Du medverkar i gemensam planering av insatser och tar eget ansvar för att planera och genomföra undervisning. Du kommer också att ha ett nära samarbete med skolpsykolog och socialsekreterare.
Vid skolplacering för elev i samhällsvård har du en avgörande roll som kommunikationslänk mellan skola, placerande socialtjänst/kommun och aktuellt familjehem/HVB-hem. Du förväntas ta ett särskilt ansvar för att mottagandet och skolstarten för aktuell elev genomförs enligt det myndighetsgemensamma SAMS-stödet (Samverkan för placerade barn och ungas kontinuerliga skolgång).
• Du kommer att vara verksam över hela kommunen. Du behöver därför vara flexibel och ha en god förmåga att ställa om till nya förutsättningar, men samtidigt stå stadigt i din lärarprofession.
• Du kommer att arbeta på uppdrag av rektor vid aktuell skolenhet. Du behöver därför ha en god förmåga att lyssna in, förstå och utforma uppdraget. Du behöver ha erfarenhet av och trivas med både självständigt arbete och samverkan i team.
• Du kommer att undervisa elever i komplex problematik. Du behöver därför ha erfarenhet av och en mycket god förmåga att såväl anpassa undervisning som att motivera och stötta utifrån individuella behov.
• Du kommer att ha som ditt uppdrag att skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor. Du behöver därför vara en skicklig och empatisk relationsbyggare med mycket god kommunikativ förmåga.
• Du kommer att samverka med ett flertal aktörer. Du behöver därför ha en mycket god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera öppet och prestigelöst. Du behöver vara genuint intresserad av tvärprofessionellt arbete och ha en god förmåga att integrera andras perspektiv. KvalifikationerVi söker dig som har en lärarexamen med behörighet att undervisa i grundskolan. Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning är meriterande.
Utöver krav på relevant utbildning kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet samt erfarenhet av arbete med målgruppen.
Du behöver ha god kunskap om och erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Mångårig erfarenhet av tvärprofessionellt arbete och samverkan med andra aktörer, som t ex socialtjänst är mycket meriterande.
Du är väl insatt i skolans styrdokument och har god dator- och dokumentationsvana. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Stämmer det här in på dig?
Vänta inte med att ansöka, vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Tjänsten är en projektanställning t o m 261231 med möjlighet till förlängning Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309316". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Barn- och elevhälsan Kontakt
Chef central barn- och elevhälsa
Lena Fransson lena.fransson@tingsryd.se 0477-443 45 Jobbnummer
9769055